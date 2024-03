Gonçalo Ramos déjà out ? Le PSG vise un autre phénomène portugais

En difficulté pour sa première saison au PSG, Gonçalo Ramos pourrait déjà faire ses valises cet été pour laisser la place à un nouveau phénomène portugais.

Le clan Gonçalo Ramos s’active pour un transfert cet été

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 85 millions d’euros, Gonçalo Ramos a bien du mal à confirmer l’énorme investissement qui a été réalisé pour le déloger du Benfica Lisbonne. Touché par un virus, qui l’a affaibli, en fin d’année 2023, l’attaquant de 22 ans pourrait déjà quitter les rangs du PSG durant l’intersaison.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le portail Calciomercato, l’agent de l’international portugais, Jorge Mendes, serait d’ores et déjà à la manoeuvre pour lui trouver un nouveau point de chute à l’issue de l’exercice 2023-2024. Le média transalpin explique que le puissant agent de joueurs voudrait profiter de l’intérêt de l’Atlético Madrid et de l’AC Milan pour tenter de négocier un départ de Gonçalo Ramos afin de lui permettre de se relancer dans un autre club la saison prochaine.

En plus de Kylian Mbappé, le natif d’Olhao pourrait donc lui aussi faire ses valises dans quelques mois. Et si Bernardo Silva est annoncé en grande pompe, le Paris SG pourrait ajouter un autre portugais à son collectif durant l’intersaison.

Le Paris SG ne lâche pas la pépite Joao Neves

En effet, d’après les renseignements du quotidien lisboète O Jogo, Luis Campos serait très actif sur la piste menant au jeune international portugais Joao Neves. Considéré comme un futur crack au milieu de terrain, le prodige du Benfica Lisbonne aurait même déjà été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires du club de la capitale. Auteur de 2 buts en 26 matches de championnat cette saison, le jeune compatriote de Danilo Pereira serait également dans les plans de Liverpool et du Bayern Munich.

Conscient de l’intérêt des plus grands clubs européens pour son prodige, le Benfica Lisbonne négocierait en ce moment avec ses représentants afin de prolonger son contrat, qui expire en juin 2028, et faire passer sa clause libératoire de 120 millions d’euros à 150 millions d’euros. Les discussions calent pour le moment avec son agent Jorge Mendes et le Paris SG voudrait en profiter pour le recruter dès cet été. Affaire à suivre donc…