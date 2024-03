Deux bonnes nouvelles tombent pour le Stade Rennais avant Strasbourg

Deux cadres du Stade Rennais sont de retour dans l’équipe du coach, Julien Stephan avant le choc face au RC Strasbourg pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Le Stade Rennais en grande forme en Ligue 1

Le Stade Rennais a décroché une victoire importante contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Les Rennais ont mis fin à l’invincibilité des Marseillais depuis l’arrivée du nouveau coach Jean-Louis Gasset. Rennes retrouve son meilleur niveau et lorgne une place européenne la saison prochaine. Depuis l’arrivée du nouveau coach, Julien Stephan sur le banc de l’équipe, les Rennais deviennent plus efficaces sur le terrain.

Les statistiques de Julien Stephan à la tête de cette équipe sont impressionnantes. Sur les 22 matchs dirigés toutes compétitions confondues, le technicien français a remporté 14 victoires, et a concédé 3 matchs nuls et 5 défaites. Sous lui, Rennes a disputé la Ligue Europa et a été éliminé par l’AC Milan. Les Bretons font également un bon parcours en Coupe de France.

Les Rennais ont été tenus en échec par le Paris Saint-Germain (1-1) au Parc des Princes. Les Rouge et Noir ont été battus à domicile par le FC Lorient (1-2) avant de perdre encore des points face à Lille (2-2). Mais ils ont réussi à dominer l’Olympique de Marseille avant la trêve internationale.

Julien Stephan obtient deux renforts

Le Stade Rennais affronte le RC Strasbourg après la trêve internationale dans le cadre de la 27e journée du championnat de France. Avant ce choc, le technicien du club, Julien Stephan reçoit deux bonnes nouvelles. Deux cadres font leur retour. Les milieux de terrain, Enzo Le Fée et Fabian Rieder ont repris l’entraînement collectif le jeudi 21 mars 2024. Ils seront retenus pour ce match contre les Alsaciens. Deux retours de taille pour l’équipe. Les deux joueurs ont manqué plusieurs rencontres à cause des pépins physiques.