Une terrible nouvelle confirmée au Paris SG avant l’OM et le Barça

À quelques jours du Classique contre l’OM et un quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça, le PSG est touché par une très mauvaise nouvelle.

Paris SG : Gros coup dur pour un chouchou de Luis Enrique

Vendredi, l’équipe de France U23 a battu la Côte d’Ivoire (3-2) en match amical. Titularisé par Thierry Henry au coup d’envoi de cette rencontre, Bradley Barcola est sorti à l’heure de jeu après une blessure. Se tenant l’arrière de la cuisse, le milieu offensif du Paris Saint-Germain a été remplacé par Wilson Odobert.

L’attaquant de 21 ans a déjà déclaré forfait pour le match contre les États-Unis le lundi à 21h05. D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, le chouchou de Luis Enrique a quitté le rassemblement des Bleuets pour rentrer à Paris en vue de passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. Et aux dernières nouvelles, le verdict serait tombé pour Bradley Barcola.

Bradley Barcola forfait contre l’OM et le Barça ?

29 Bradley BARCOLA (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Nantes and Paris Saint-Germain at Stade de la Beaujoire on February 17, 2024 in Nantes, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

Le journaliste Julien Froment de France Bleu Paris confirme que Bradley Barcola est rentré ce samedi à Paris, après avoir passé une première IRM avec l’équipe de France Espoirs. Et les résultats de cette première analyse n’annoncent pas de bonnes nouvelles pour Luis Enrique et le PSG. En effet, le quotidien L’Équipe assure que l’ailier parisien a « passé une IRM ce samedi matin à Châteauroux et l’examen a confirmé qu’il souffrait d’une lésion aux ischios. »

La gravité du mal n’a pas été déterminée pour connaître l’exactitude sa période d’indisponibilité, mais Barcola, mais le natif de Lyon devrait manquer « probablement le Classique à Marseille (le 31 mars) puis la demi-finale de Coupe de France contre Rennes (le 3 avril). » Selon le grade de la blessure, le numéro 29 du Paris Saint-Germain pourrait aussi rater le quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone le 10 avril prochain.