Mercato LOSC : Leny Yoro a pris une grosse décision pour son avenir

Grand espoir du football français, Leny Yoro va agiter le mercato cet été. Lié à plusieurs clubs dans le cadre d’un transfert, le jeune défenseur central de 18 ans a déjà une idée claire de sa prochaine destination.

Leny Yoro, un avenir à la Camavinga ?

Les blessures à long terme de Militao et d’Alaba nécessitent un pas en avant dans la formation du projet que Kylian Mbappé dirigera au Real Madrid. Le club espagnol a besoin d’un défenseur central pour l’avenir et Leny Yoro est l’élu. Le Français imite les pas de son compatriote Eduardo Camavinga.

Il a également reçu l’offre de Madrid à l’âge de 18 ans et a également pris la même décision que son compatriote : il vient au Real Madrid et uniquement au Real Madrid. Lille connaît la position de son joueur et devra négocier le transfert avec le club espagnol, puisque le contrat de Leny Yoro se termine dans quinze mois, c’est-à-dire en 2025. Le joueur a le dessus.

Avec une tête bien équipée pour son âge, il a contacté il y a six mois le super agent du football mondial, le Portugais Jorge Mendes, pour diriger son transfert vers un grand club. Le message était que Yoro va performer sur le terrain et son devait faire en sorte que cette performance compte pour un saut important dans la carrière du jeune Français.

Pas de PSG, ni de City, direction le Real Madrid pour Leny Yoro

Photo : Leny Yoro

Le Paris Saint-Germain s’était intéressé à Leny Yoro l’été dernier. Manchester City de Guardiola était également venu aux nouvelles. Jorge Mendes s’est frotté les mains. Mais le stoppeur, très bien conseillé, a les idées très claires : il ira seulement au Real Madrid et, si Lille n’accepte pas un accord avec l’équipe espagnole, il partira gratuitement en juillet 2025. La balle est dans le camp du club français.

Le jackpot pour le LOSC

La valeur marchande réelle de Yoro est de 40 millions d’euros et la Maison Blanche ne dépassera pas une grande partie de ce chiffre. Il peut offrir 35 millions directs plus cinq ou dix millions de variables. Pas plus. Ce sera le maximum d’efforts que le club de Florentino Pérez fera pour que Leny Yoro ne reste pas un an de plus à Lille, avec la pression que cela implique.