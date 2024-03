Mercato OM : Une piste estivale de Longoria torpillée à Marseille

Dans l’éventualité d’un départ de Jonathan Clauss, dont le contrat expire en juin 2025, l’OM se penche sur un espoir argentin. Mais la piste est déjà contestée.

Mercato OM : Pablo Longoria relance la piste Agustin Giay

À la recherche d’un latéral droit pour prévenir le possible départ de Jonathan Clauss lors du prochain mercato estival, les dirigeants de l’Olympique de Marseille envisageraient de revenir à la charge sur une piste tentée sans succès l’été passé. En effet, selon les informations relayées ces derniers jours par le journaliste Nicolo Schira, l’OM est à la lutte avec le FC Séville, l’OGC Nice et Villarreal pour le défenseur de San Lorenzo, Agustin Giay.

Âgé de 20 ans, le jeune argentin pourrait donc débarquer sur le continent européen durant l’intersaison. Auteur de 2 passes décisives en 12 matches cette saison, le natif de San Carlos serait également dans le collimateur de Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid.

Sous contrat jusqu’en décembre 2026, Agustin Giay a déjà fait ses preuves sur la scène internationale avec les U20 de l’Argentine à treize reprises. Mais selon un connaisseur du football argentin, Pablo Longoria ne ferait pas forcément une bonne affaire en signant le compatriote de Leonardo Balerdi.

Agustin Giay « est un joueur très moyen »

Photo : Agustín Giay, latéral droit d’Aston Lorenzo

En effet, d’après le journaliste Pierre Gerbeaud, l’Olympique de Marseille devra bien réfléchir avant d’investir 3 à 4 millions d’euros pour recruter Agustin Giay. Pour le correspondant du média Lucarne Opposée en Colombie, le joueur de San Lorenzo ne dispose pas de l’étoffe nécessaire pour évoluer à l’OM.

« Sur ce que j’ai vu durant le mondial U20 l’année dernière, c’est un joueur très moyen. Que ce soit en club ou en sélection avec Mascherano, qui n’est pas un entraîneur ultra offensif, il n’est pas dans un contexte pour s’épanouir. Il est neutre dans tous les domaines (…) Défensivement, ce n’est pas un mur impassable.

Cela fait un moment que l’on parle de lui comme un vrai talent. Je trouve qu’il stagne. Il a peut-être le besoin de voir ailleurs. Si l’OM met plus de 3 ou 4 millions sur un profil de ce genre, cela me semblerait surpayé », a expliqué Pierre Gerbeaud. Reste à savoir ce que vont décider Pablo Longoria et Mehdi Benatia.