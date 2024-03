La Premier League veut gâcher un plan de Mehdi Benatia pour l’OM

Mehdi Benatia prépare déjà la prochaine fenêtre des transferts pour l’OM. Le Marocain ne manque pas d’arguments pour attirer certains talents prometteurs mais la Premier League est aussi déterminée à lui brouiller les pistes.

Mehdi Benatia veut Mohamed Amoura à l’OM

Le joueur de 23 ans a connu une campagne productive cette saison, marquant 20 buts et enregistrant cinq passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues. Les belles performances de Mohamed Amoura ont trouvé échos en Europe au sein de plusieurs clubs dont l’Olympique de Marseille.

Mehdi Benatia travaille sur le dossier et espère réussir à faire déménager l’Algérien de Royale Union Saint-Gilloise. L’attaquant, évalué à environ 9 millions de livres sterling (10 millions d’euros) par Transfermarkt, a encore plus de trois ans dans son contrat actuel. Ainsi, l’Union Saint-Gilloise exigera probablement une somme d’argent importante pour laisser partir son homme vedette. Mehdi Benatia sait ce à quoi se préparer.

Mohamed Amoura est rapide, peut dribbler les défenseurs adverses dans des zones restreintes. Il peut créer des occasions pour ses collègues attaquants, a le sens de marquer des buts à distance, est efficace pour terminer ses occasions et travaille également dur dans ses contributions défensives. Sauf qu’il intéresse aussi d’autres clubs.

Tottenham en pince également pour Mohamed Amoura

L’Algérien est un joueur talentueux et pourrait être une recrue judicieuse pour l’OM si Mehdi Benatia arrive à boucler l’opération. Cependant, Tottenham est aussi très chaud à l’idée d’attirer le jeune footballeur. L’Union Saint-Gilloise était dans le même groupe que Liverpool en Ligue Europa et Amoura a réalisé une performance impressionnante contre les Reds lors de l’un des matchs.

Il a surtout aidé les Belges à remporter le match en marquant un but solitaire et en enregistrant autant de passes décisives. Selon Fennec Football, les Spurs cherchent à renforcer leur attaque cet été et ont identifié Mohamed Amoura comme une option sérieuse.

Le média algérien affirme en outre que les Spurs ont surveillé de près le développement de l’attaquant ces derniers temps et qu’après avoir été convaincus par ses performances, ils ont » intensifié leurs efforts « pour le signer. Ce qui sera un gros échec pour Benatia.