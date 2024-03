Le Paris SG tente un incroyable pari avant le choc contre le Barça

À un peu plus de deux semaines de son quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Barça, le PSG tente un incroyable pari au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Paris SG : Bradley Barcola incertain pour la réception du Barça

Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire de l’équipe de France Espoirs contre la Côte d’Ivoire (3-2), vendredi passé, Bradley Barcola est sur le flanc pour les prochains matches du Paris Saint-Germain.

D’après les informations recueillies par RMC Sport, le milieu offensif de 21 ans souffre d’une lésion à l’ischio-jambier de la cuisse gauche et pourrait manquer les deux rencontres à venir des Rouge et Bleu contre l’Olympique de Marseille ce dimanche en Ligue 1, et face au Stade Rennais, mercredi en demi-finale de la Coupe de France.

Une terrible nouvelle pour Barcola, qui s’est véritablement imposé dans le onze de Luis Enrique ces derniers mois. Mais aux dernières nouvelles, le staff parisien serait déterminé à tenter l’impossible afin de voir l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Parc des Princes face aux hommes de Xavi Hernandez.

Le PSG lance la course contre la montre pour Barcola

29 Bradley BARCOLA (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Nantes and Paris Saint-Germain at Stade de la Beaujoire on February 17, 2024 in Nantes, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

En effet, selon les derniers renseignements obtenus par Julien Froment, le staff du Paris Saint-Germain met tout en œuvre pour rendre possible la présence de Bradley Barcola dans le groupe de Luis Enrique pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions le 10 avril prochain.

Le journaliste de France Info explique notamment que les médecins du club de la capitale française se sont lancés « dans une course contre la montre » afin de permettre au natif de Lyon de tenir sa place contre l’équipe catalane.

« Le staff du Paris Saint-Germain lancé dans une course contre la montre concernant Bradley Barcola. L’IRM a bien confirmé la lésion musculaire. Tout est fait pour qu’il soit présent au quart de finale aller de la Ligue des champions Barcelone, dans 15 jours », écrit Julien Froment sur sa page Twitter.