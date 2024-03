OM-PSG : Une grosse contestation éclate avant la rencontre

Le choc de ce dimanche entre l’OM et le PSG se déroulera sans la présence des supporters parisiens. Cette décision radicale des autorités compétentes passent très mal du côté de Paris.

OM – PSG : Les Ultras protestent contre l’interdiction de déplacement

Le prochain Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain suscite déjà son lot de controverses et de restrictions. Depuis plusieurs années, cette confrontation tant attendue en championnat est marquée par une interdiction systématique des déplacements des supporters parisiens vers le stade Vélodrome, et cela ne semble pas prêt de changer.

Pour le prochain affrontement entre l’OM et le PSG prévu ce dimanche dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le ministère de l’Intérieur a récemment réitéré son arrêté interdisant aux supporters du Paris SG de se rendre dans le sud de la France pour assister au Classico. Cette décision est motivée par un « risque réel et sérieux d’affrontement entre supporters » des deux équipes, une préoccupation légitime pour la sécurité publique.

Cependant, cette interdiction de déplacement a immédiatement généré un fort mécontentement parmi les supporters parisiens, en particulier chez le Collectif Ultras Paris. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le groupe parisien dénonce un « traitement discriminatoire » envers les fans de football. Ils soulignent également le besoin pour les autorités et les instances du football de « prendre leurs responsabilités et de gérer les déplacements des supporters de manière plus efficace et équitable », à l’instar d’autres pays comme l’Italie, l’Allemagne ou l’Angleterre.

Kylian Mbappé déjà hué au stade Vélodrome

Par ailleurs, cette interdiction récurrente met en lumière les tensions persistantes autour des affrontements entre supporters de clubs rivaux en France, en particulier lors des Classicos. Malgré les appels à une gestion plus rationnelle et équilibrée des déplacements des fans, le contexte de rivalité intense entre l’OM et le PSG rend difficile toute tentative de compromis pour le moment. Kylian Mbappé et ses coéquipiers se rendront donc au Vélodrome sans le soutien de leurs fans dans les tribunes.

L’attaquant français a déjà été sifflé au Vélodrome, ce mardi soir, lors de la victoire de l’équipe de France contre le Chili (3-2) en match amical. Il retournera donc dans l’antre de Marseille, avec une ambiance qui promet d’être électrique en raison de la grande rivalité entre les deux équipes.