Pour son match de dimanche contre le PSG, l’OM sera privé d’une dizaine de joueurs pour cause de blessure. Jean-Louis Gasset devrait composer son groupe avec seulement deux défenseurs de métier.

OM : Jean-Louis Gasset avec seulement deux défenseurs contre le PSG ?

Le sort semble s’acharner sur l’Olympique de Marseille durant cette trêve internationale, et la blessure de Jonathan Clauss en est la preuve la plus récente. L’entraîneur Jean-Louis Gasset a vu son latéral droit se blesser avec l’équipe de France lors du match contre le Chili (3-2) mardi soir. Cette déchirure aux ischio-jambiers l’éloignera des pelouses durant plusieurs semaines. Jonathan Clauss sera donc indisponible pour le prochain match de l’OM contre le Paris Saint-Germain, prévu dimanche au stade Vélodrome.

Ce coup dur intervient à un moment particulièrement délicat pour l’OM, ​​qui compte déjà plusieurs joueurs blessés au sein de son effectif. Les absences prolongées de Valentin Rongier et Bilal Nadir, combinées aux récentes blessures d’Ismaïla Sarr et Pape Gueye ont déjà affaibli l’équipe phocéenne. Mais c’est surtout la situation défensive qui préoccupe Jean-Louis Gasset, avec les blessures d’Ulisses Garcia, Bamo Meïté, Amir Murillo et Leonardo Balerdi, sans oublier les incertitudes autour de Samuel Gigot.

Pour le prochain match contre le PSG, l’OM pourrait donc se retrouver avec un effectif défensif très restreint, ce qui représente un véritable défi face à une équipe aussi redoutable. L’Equipe indique en effet que seuls Chancel Mbemba et Quentin Merlin sont pour le moment aptes à jouer dans ce domaine. Jean-Louis Gasset devra donc trouver des solutions efficaces pour composer sa défense face au Paris SG. La composition de son groupe sera suivi de très près.

L’Olympique de Marseille confronté à un calendrier chargé

De plus, le calendrier à venir ne laisse aucun répit aux Marseillais, avec des rencontres importantes. Après Paris, l’OM affrontera le LOSC la semaine suivante avant d’aller défier le Benfica Lisbonne en Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset affronteront ensuite, Nice, Toulouse et Lens, le tout dans un temps très court.

Cette série de matches décisifs met en lumière la fragilité de l’effectif de l’OM et la nécessité de gérer au mieux les blessures pour espérer rester performant sur tous les fronts. Jean-Louis Gasset devra trouver des solutions rapides pour pallier ces absences et permettre à son équipe de continuer à viser les objectifs fixés en cette fin de saison.