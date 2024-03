Mercato LOSC : Leny Yoro, les 3 clubs qui mènent la course à sa signature

Leny Yoro est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe. Le défenseur central du LOSC de 18 ans voit les offres pleuvoir autour de lui avec un trio qui mène clairement la course.

Leny Yoro, la grande attraction du mercato

Le marché des transferts s’échauffe et les grands clubs européens se disputent les services du prometteur défenseur central du LOSC Lille Leny Yoro. Tout juste âgé de 18 ans, il connaît une ascension fulgurante depuis ses débuts en équipe première du LOSC Lille. Avec plus d’une demi-douzaine d’années au club français, il est devenu un pilier de la défense des Dogues.

Leny Yoro cumule une performance exceptionnelle lors de la saison 2023/24 avec 35 apparitions et près de 3 000 minutes de jeu. Selon des informations récentes, le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient en tête de liste des prétendants, mais les meringues semblent avoir le dessus dans cette course.

Chelsea, le PSG et le Real Madrid mène la course pour Leny Yoro

L’intérêt porté à Leny Yoro est compréhensible compte tenu de sa jeunesse et de sa projection impressionnante. Pour le Real Madrid, la nécessité de rajeunir sa défense devient évidente avec des joueurs comme Nacho, David Alaba et Antonio Rudiger en fin de carrière ou confrontés à de potentiels problèmes physiques.

Pendant ce temps, Chelsea considère également Yoro comme une option intéressante, notamment avec le possible départ de Thiago Silva en tant qu’agent libre. Cependant, les efforts du club londonien et du Paris Saint-Germain semblent avoir été relégués derrière ceux du Real Madrid dans la dispute pour la signature du jeune défenseur.

Real Madrid, la future destination de Leny Yoro ?

Malgré les rumeurs sur le renouvellement du contrat de Nacho au Santiago Bernabéu, la nécessité d’un changement générationnel est évidente. Yoro, avec son talent et son potentiel, apparaît comme le candidat idéal pour combler ce vide dans la défense de la Casa Blanca.

Avec tous les regards tournés vers l’avenir du Lillois, le Real Madrid apparaît comme le favori pour obtenir sa signature lors du prochain mercato estival. Cependant, dans un marché aussi volatil que celui-ci, tout peut arriver et les concurrents pourraient encore surprendre dans la bataille pour la signature.