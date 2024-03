OM-PSG : Ruben Blanco lance un cinglant avertissement au Paris SG

L’OM accueille le PSG dans le Classique ce dimanche soir. À l’approche de ce choc de Ligue 1, le gardien olympien Ruben Blanco a affiché un optimisme déconcertant.

Ruben Blanco sur le Classique : « Je pense que nous allons réellement le gagner »

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain vont se retrouver dans un Stade Vélodrome plein à craquer dimanche soir. Largement battu au match aller (4-0), l’OM n’est pas favori pour ce second acte de la saison, mais les hommes de Jean-Louis Gasset n’entendent pas pour autant se présenter en victimes résignées face au groupe de Luis Enrique.

Bien au contraire, malgré les nombreux blessés dans leurs rangs, les Marseillais sont très confiants avant d’affronter l’ogre parisien. Surtout qu’ils seront poussés à coup sûr par un Vélodrome en fusion. Interrogé par le quotidien madrilène AS, le gardien de but de l’OM, Ruben Blanco, a notamment prédit la victoire des siens contre la bande à Kylian Mbappé.

« Je pense que nous allons réellement le gagner. J’encourage les gens à regarder le match. Ce sera très divertissant et amusant pour le public. Ils vont adorer », a lancé l’international espagnol de 28 ans, avant de comparer le Classique au Classico en Liga.

Ruben Blanco compare le Classique au Classico en Espagne

À deux jours du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Ruben Blanco a vanté la qualité de cette affiche qui lui rappelle le Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en Liga.

« C’est comme un Clasico en Espagne. Il y a beaucoup de rivalités à Marseille avec Nice, Saint-Étienne, mais logiquement contre le PSG ça a la dimension du Classico en Espagne. Beaucoup de tension, une rivalité maximale. C’est un match à fort enjeu », a déclaré l’ancien portier du Celta Vigo.

Avant le choc de dimanche soir, l’OM compte une douzaine de potentiels forfaits, notamment Valentin Rongier, Bilal Nadir, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, Michael Murillo, Simon Ngapandouetnbu et Jean Onana.

« Pour le reste, on vit au jour le jour », a lancé Jean-Louis Gasset en conférence de presse, vendredi. L’entraîneur marseillais espère tout de même récupérer quelques joueurs qui ont leur retour à l’entraînement.

« C’est une histoire de fin de blessures, les joueurs (Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Samuel Gigot, Ulisses Garcia) travaillent à l’écart du groupe, physiquement, avec des préparateurs. Entre demain après-midi et dimanche matin, on verra qui peut débuter. On ne blessera pas un joueur volontairement. Il y aura un feu vert du médical », a expliqué le coach de 70 ans.