Liverpool prêt à écoeurer l’OM pour la succession de Gasset ?

À la recherche d’un nouvel entraîneur, les dirigeants de Liverpool pourraient contrarier les plans de l’OM pour la succession de Jean-Louis Gasset.

L’OM vise un coach de Ligue 1 pour l’après-Gasset

Malgré de bons résultats pour ces débuts sur le banc de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset ne devrait pas être conservé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia à la fin de la saison. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le coach de 70 ans va céder sa place à un technicien plus jeune. Et d’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants du club olympien ont jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca.

Accrédité d’un bon travail à la tête de l’équipe de Lille OSC depuis son arrivée en juillet 2022, le technicien portugais arrive au terme de son engagement le 30 juin à venir. Si la direction lilloise espère prolonger son coach de 21 ans, la tâche ne s’annonce pas simple et aucune négociation n’a encore été ouverte dans ce sens.

En effet, alors que Fonseca n’a jamais caché son rêve d’entraîner un top club européen, l’Olympique de Marseille en a fait sa grande priorité pour prendre le relai de Jean-Louis Gasset au terme de l’exercice 2023-2024. L’année dernière déjà, alors que le Portugais disposait encore un an de contrat, il avait dû faire vœu de fidélité au LOSC malgré une offre de l’Olympique de Marseille.

Libre dans quelques mois, le natif de Maputo devrait à nouveau animer le marché des entraîneurs puisque L’Olympique Lyonnais aurait aussi coché son nom pour succéder à Pierre Sage. Et si Olivier Létang nourrissait toujours l’ambition de le conserver, les dernières rumeurs en provenance de l’Angleterre pourraient totalement ruiner les espoirs du club nordiste pour le Portugais des Flandres.

Paulo Fonseca plaît aussi à Liverpool

Photo : Paulo Fonseca

Depuis plusieurs semaines, Jürgen Klopp, fatigué, a annoncé son départ de Liverpool à la fin de cette saison. Toujours en quête d’un nouveau manager, le club anglais s’intéresserait désormais à la piste menant à Paulo Fonseca. Après le refus de Xabi Alonso, qui a annoncé qu’il reste au Bayer Leverkusen, les Reds auraient coché les noms de Ruben Amorim et Paulo Fonseca.

Si l’actuel coach du Sporting Portugal semble être le favori pour le poste, Fonseca disposerait de solides soutiens au sein de la direction de Liverpool. Si Amorim refuse la proposition, le tacticien lillois pourrait avoir des chances d’attirer en Premier League dès cet été, selon les renseignements obtenus par le tabloïd britannique The Athletic. L’OM et l’OL sont donc prévenus pour Paulo Fonseca.