Vers un mercato ambitieux à Nantes ? Les Kita prennent le pouvoir

Le FC Nantes est sorti de la zone rouge, grâce à sa victoire à Nice (1-2). Dans la foulée de ce succès, Waldemar Kita a fait une mise au point, concernant le mercato.

Maintien de Nantes : Kombouaré sur la bonne voie

La mission sauvetage du FC Nantes commence bien pour Antoine Kombouaré. Il a remporté son premier match avec les Jaunes et Vert, samedi. Et de surcroît, sur le terrain des Niçois, dans les Alpes-Maritimes. Grâce à cette précieuse victoire, les Canaris ont quitté la 16ᵉ place de barragiste pour la 14ᵉ au classement. Ils ont ainsi fait la bonne opération de la 27ᵉ journée de Ligue 1. En plus d’avoir gagné 2 places, ils ont maintenant 5 points d’avance sur le FC Metz, premier club relégable en Ligue 2.

Le FC Nantes regarde donc désormais vers le haut. L’équipe d’Antoine Kombouaré peut remonter à la 13ᵉ place, si elle enchaine une deuxième victoire et que Montpellier ne gagne pas lors de la 28ᵉ journée du championnat. Le FCN reçoit Lyon dimanche (20h45), après le match entre MHSC et Lorient FC (15h).

C’est Franck Kita qui gère le mercato à Nantes, selon son père

En marge de la mission sauvetage, confiée au technicien kanak le 17 mars, la direction nantaise prépare la saison prochaine. Certains dossiers du prochain mercato, notamment les contrats en interne, sont gérés dès maintenant, par anticipation. Et selon Waldemar Kita (70 ans), c’est bien son fils Franck Kita (41 ans) qui s’en occupe. « C’est lui qui gère », a-t-il déclaré dans L’Equipe.

D’après le président du FC Nantes, le Directeur général du club de la Loire-Atlantique a « fait ses preuves » et il a l’expérience, dans le milieu du football, pour conduire plusieurs dossiers. Waldemar Kita a indiqué que tout ce qui concerne la gestion quotidienne, les problèmes, les contrats […], « il ne met pas mon nez dedans ». Il assure que « Franck Kita prend ses responsabilités ».

Waldemar Kita garde la main sur les dossiers complexes

Néanmoins, Waldemar Kita garde toujours la main sur les dossiers compliqués ou encore les grands chantiers. « Quand il y a un problème complexe, on partage », a-t-il précisé. En effet, le grand patron du FC Nantes fait entièrement confiance à son fils, qui a appris à ses côtés pendant une vingtaine d’années.

« Quand vous voyez que le travail est bien fait, sur pas mal de sujets : marketing, commercial, sportif, vous savez que vous pouvez lâcher […] » a-t-il rassuré pour finir. Pour rappel, Waldemar Kita est propriétaire du club logé sur les bords de l’Erdre, depuis 2007.