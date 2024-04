Susceptible de quitter les rangs de son club formateur, le LOSC, lors du prochain mercato estival, Leny Yoro a choisi entre le PSG et le Real Madrid.

Du LOSC à la Casa Blanca : Leny Yoro, le choix royal au détriment du PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Leny Yoro ne semble pas intéressé par une prolongation avec le LOSC. Pour éviter un départ gratuit de leur prodige français, les dirigeants du club lillois pourraient donc se résoudre à le placer sur le marché cet été. Considéré comme le meilleur défenseur central de Ligue 1 par plusieurs observateurs du championnat français, le joueur de 18 ans ne manque pas de prétendants, et pas des moindres.

Le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal et le Real Madrid seraient tous prêts à casser leurs tirelires pour s’offrir les services de Leny Yoro. Mais alors qu’une finale entre les Parisiens et les Merengues était annoncée pour sa signature, l’international espoir français aurait tranché pour sa prochaine destination.

En effet, selon les dernières informations relayées par le quotidien espagnol Marca, le protégé de Paulo Fonseca serait convaincu que son « destin se trouve à Santiago Bernabeu. » Désireux de rajeunir son effectif, mais aussi de se positionner très tôt sur des potentiels importants, le Real serait parvenu à convaincre le natif de Saint-Maurice.

Le média ibérique explique que Carlo Ancelotti et le staff madrilène seraient convaincus que le défenseur des Dogues, vu à Madrid comme le nouveau Raphaël Varane, pourrait être un titulaire indiscutable pour les 15 prochaines années, et il n’y a aucun doute sur sa capacité à s’imposer au club. D’ailleurs, Florentino Pérez et les siens souhaiteraient boucler rapidement ce dossier.

Négociations à venir entre le Real Madrid et le LOSC

La saison prochaine, Leny Yoro devrait donc livrer bataille avec Eder Militao, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez et David Alaba pour tenter de se faire une place au sein du onze de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Mais si le contrat de Nacho, libre cet été, n’est pas renouvelé, Yoro aura une carte à jouer. Si bien que la pépite lilloise fait la Une de Marca ce mardi matin en compagnie de Franco Mastantuono (16 ans), le milieu offensif argentin de River Plate.

Le journal madrilène assure que les dirigeants de la Maison-Blanche souhaiteraient acter la venue des deux jeunes joueurs « le plus tôt possible », en vue d’une arrivée lors du prochain mercato estival. Toujours selon la même source, le dossier Leny Yoro serait à l’heure actuelle le plus avancé des deux. L’agent du joueur, Jorge Mendes, travaille en coulisses pour le début des négociations officielles entre les décideurs des deux clubs.

« Le défenseur central ne renouvelle pas son contrat avec Lille, dont les dirigeants savent que tôt ou tard ils devront demander un vrai prix et non les 100 millions d’euros qu’ils avaient demandé lors des premiers contacts », explique Marca, qui précise que Yoro est convaincu que sa prochaine destination sera le Real Madrid. En plus de Kylian Mbappé et Alphonso Davies, Florentino Pérez devrait damer le pion à Nasser Al-Khelaïfi sur le dossier Yoro.