OM : J-L Gasset enregistre un retour en défense après le Classico

Au lendemain de la défaite de l’OM contre le PSG (0-2), Jean-Louis Gasset enregistre déjà le retour de l’un de ses soldats en défense. Leonardo Balerdi semble remis de sa blessure.

OM : Plus de peur que de mal pour Leonardo Balerdi

Le choc de la 27e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’est soldé par une défaite pour les Marseillais, qui ont non seulement perdu la rencontre (0-2) mais ont également vu deux de leurs joueurs sortir pour des raisons de blessure. Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi ont dû quitter le terrain en cours de match, ajoutant ainsi des soucis supplémentaires à une infirmerie de l’OM déjà bien garnie..

Les premières informations sur l’état de santé de Chancel Mbemba laissent entendre qu’il s’agirait d’une simple contusion au genou gauche. Néanmoins, les prochaines heures seront décisives pour confirmer cette conclusion préliminaire. Selon les informations du journal L’Equipe, il est fort probable que le défenseur congolais soit absent pour le prochain match de l’OM contre le LOSC. Cette absence vient s’ajouter aux difficultés défensives que rencontre déjà Jean-Louis Gasset pour la composition de son équipe. En revanche, des nouvelles rassurantes sont arrivées concernant Leonardo Balerdi.

Leonardo Balerdi a repris l’entraînement

Le défenseur argentin a été aperçu lors de l’entraînement collectif ce mardi, ce qui laisse penser qu’il se remet rapidement de ses douleurs musculaires. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un Leonardo Balerdi impliqué dans les exercices et les courses, indiquant qu’il pourrait être disponible pour les prochains matchs de l’OM.

Pas de souci pour Léo Balerdi 🇦🇷 après sa sortie face au PSG, il était présent aujourd'hui à l'entrainement. 👍 #TeamOM pic.twitter.com/anW4t3QB4d — Infos OM (@InfosOM_) April 2, 2024

Après la rencontre face au PSG, Ulisses Garcia a exprimé son optimisme quant à l’état de santé de Balerdi, affirmant qu’il s’agissant sans doute simples de crampes. Cette nouvelle est encourageante pour l’équipe marseillaise, qui devra néanmoins faire face à de nouveaux défis défensifs lors des prochaines rencontres, surtout si l’absence de Chancel Mbemba se confirme pour le match contre le LOSC.

Malgré ces blessures, l’Olympique de Marseille reste déterminé à poursuivre sur sa lancée et à affronter les prochains adversaires avec la même détermination et le même engagement qu’ils ont montrés face au PSG. La solidarité et la résilience seront des atouts précieux pour surmonter ces obstacles et maintenir le cap en championnat.