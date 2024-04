Coup de tonnerre au PSG ! Hakimi s’en va, son successeur identifié

Outre Kylian Mbappé, le PSG pourrait également se résoudre à laisser partir Achraf Hakimi. Les dirigeants parisiens chercheraient même déjà son successeur.

Le PSG prêt à se séparer d’Achraf Hakimi cet été ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 et les récents propos de son entourage, assurant que son avenir n’est « pas un sujet de discussion », mais seulement « des rumeurs », Achraf Hakimi pourrait bien quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Arrivé en juillet 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros, le latéral droit de 25 ans ne serait pas en réalité contre un retour au Real Madrid, son club formateur.

Alors que Dani Carvajal n’est plus qu’à un an de la fin de son bail, les dirigeants madrilènes pourraient envisager un transfert de l’international marocain cet été. Conscient de la situation, la direction du Paris SG songerait d’ores et déjà à la succession de Hakimi. Et aux dernières nouvelles, un défenseur de Premier League pourrait bien atterrir à Paris durant l’intersaison.

Reece James ciblé pour remplacer Reece James ?

Photo : Reece James

En effet, selon les informations de Football Transfers, le Paris Saint-Germain penserait déjà à la succession d’Achraf Hakimi. Et Luis Campos serait intéressé par le capitaine de Chelsea, Reece James. Après une saison marquée par des blessures, l’arrière droit anglais pourrait être sacrifié par ses dirigeants lors du prochain mercato estival.

Contraints de renflouer ses caisses avec 100 millions d’euros pour entrer dans les clous du fair-play financier, les Blues pourraient accepter un chèque de 50 millions d’euros pour laisser partir Reece James. Une occasion dont voudrait profiter le Paris SG pour recruter l’international anglais de 24 ans. Malgré un contrat jusqu’en juin 2028 avec Chelsea, Reece James pourrait débarquer en Ligue 1 à l’issue de l’exercice en cours pour remplacer Achraf Hakimi qui pourrait filer au Real Madrid.