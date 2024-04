LOSC – OM : Une forte mobilisation autour de Gasset et ses troupes

L’entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, tentera de renouer avec le succès ce vendredi soir face au LOSC. Une forte mobilisation marseillaise se met déjà en place pour ce match.

OM : Plus de 1000 supporters marseillais attendus à Lille

Après sa défaite face au Paris Saint-Germain (0-2) à domicile, l’Olympique de Marseille se prépare pour un autre défi en championnat. Ce vendredi soir, l’OM se rend au stade Pierre-Mauroy pour affronter le LOSC dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1. Ce match, prévu à 21h, offre une opportunité aux Phocéens de rapidement renouer avec le succès après une série de trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

L’entraîneur Jean-Louis Gasset a bien conscience de l’enjeu de cette rencontre. Avec un écart de 7 points entre les deux équipes, les Phocéens visent une victoire pour rattraper leur retard au classement. De plus, étant toujours engagés en Ligue Europa, une bonne performance contre Lille serait un excellent moyen de préparer le match contre Benfica Lisbonne la semaine prochaine.

Cette mission s’annonce difficile, car le LOSC occupe actuellement la 4e place au classement de la Ligue 1 et est une équipe redoutable. Cependant, l’OM peut compter sur le soutien de ses supporters. Selon La Provence, plus de 1 000 fans marseillais sont attendus dans le parc visiteurs pour encourager leur équipe malgré les récents revers et les tensions internes.

🔹Plus de 1 000 vaillants prendront place dans le parcage visiteurs pour le match face à Lille.



(@laprovence) #LOSCOM #TeamOM pic.twitter.com/BeC9nCL7bk — Infos OM (@InfosOM_) April 3, 2024

Jean-Louis Gasset avec plusieurs forfaits face au LOSC

Il convient de noter que l’effectif de l’OM sera amoindri face au LOSC en raison de plusieurs absences pour blessure. Ismaïla Sarr, Jean Onana, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Nabil Bilal et Michael Murillo ne devraient pas disponibles pour le match contre Lille. Malgré cela, il y a des nouvelles encourageantes concernant Chancel Mbemba, qui pourraient effectuer son retour prochainement. Leonardo Balerdi a quant à lui repris l’entraînement et pourrait être inclus dans l’équipe pour le déplacement à Lille.

Dans l’ensemble, ce match contre le LOSC représente un défi majeur pour l’OM, mais aussi une opportunité de se rétablir après une période difficile. La détermination de l’équipe et le soutien de ses supporters seront des éléments clés pour espérer obtenir un résultat positif face aux Dogues et renouer avec la victoire.