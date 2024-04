Mercato PSG : Une annonce inquiétante tombe pour Bernardo Silva

Désireux de quitter Manchester City cet été, Bernardo Silva serait toujours dans les plans du PSG. Mais un international portugais veut détourner son compatriote du club de la capitale.

Mercato PSG : Bernardo Silva veut quitter Manchester City

Fortement pressenti sur le départ en fin de saison dernière, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City et a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2026. Quelques mois plus tard, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco n’aurait pas changé d’avis et souhaiterait toujours changer d’air.

En effet, selon les informations du journal catalan Mundo Deportivo, suite à sa prolongation avec les Citizens, le joueur de 29 ans envisagerait toujours de quitter le club anglais. Très apprécié à Barcelone et à Paris, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne pourrait donc se retrouver au cœur d’un feuilleton estival. Son nouveau comportant une clause libératoire de seulement 58 millions d’euros.

Si les Blaugranas peuvent avoir des difficultés pour s’aligner sur ce montant, le Paris SG pourrait facilement boucler cette opération. Bien connu de la Ligue 1 avec son passage réussi à l’AS Monaco, Bernardo Silva serait tout en haut de la short-list de Luis Campos pour renforcer l’équipe parisienne après le départ de Kylian Mbappé.

Le conseiller football du club de la capitale française pourrait d’ailleurs passer à l’action dans les prochaines semaines pour attirer le protégé de Pep Guardiola chez les Rouge et Bleu. Mais il faudra compter avec la détermination d’un international portugais du Barça afin de convaincre son compatriote.

Joao Felix veut convaincre Bernardo Silva

Susceptible d’être recruté définitivement par le FC Barcelone après son prêt réussi de cette saison, Joao Felix voudrait convaincre Bernardo Silva de le rejoindre en Catalogne dès cet été. Profitant d’une interview accordée à l’émission Jijantes sur Twitch, le milieu offensif appartenant à l’Atlético Madrid a avoué qu’il parle régulièrement du Barça avec Bernardo Silva.

« Qu’ils amènent Bernardo Silva, qu’ils l’amènent. Il est très bon, et en tant que personne, il est encore meilleur. J’espère que le Barça va signer Bernardo Silva. C’est un grand joueur et un grand homme. Il me pose des questions sur Barcelone, il a de la famille ici. Il me demande comment ça se passe ici. Je lui ai dit que tout allait bien pour qu’il vienne », a lancé Joao Félix, bien déterminé à aider le Barça dans la course à la signature pour le numéro 20 de Manchester City. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.