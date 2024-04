Le Barça revient à la charge pour un milieu de terrain de l’OGC Nice

L’OGC Nice pourrait être contraint de recomposer son milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club des Aiglons a un de ses hommes clés qui plait énormément en Europe et surtout au Barça.

Khéphren Thuram, pas trop décisif mais impressionnant avec l’OGC Nice

Malgré son jeune âge, Khéphren Thuram fait preuve de maturité dans son jeu et a été félicité pour son intelligence tactique et sa capacité à s’adapter à différents rôles de milieu de terrain. Le joueur de 23 ans impressionne avec l’OGC Nice, même s’il est loin d’être le milieu de terrain le plus décisif de Ligue 1.

En 20 matchs de Ligue 1 disputés, Thuram n’a inscrit qu’un petit but et n’a toujours pas encore délivré de passe décisive. Ce qui n’empêche cependant pas qu’il attire l’attention de plusieurs équipes européennes, dont le FC Barcelone selon Sport. Avec son talent et son potentiel, Khéphren Thuram se présente comme une option attractive pour renforcer l’effectif du club espagnol.

Le Barça garde un œil sur Khéphren Thuram

Le FC Barcelone, qui a récemment subi des changements dans son équipe, cherche à ajouter de la fraîcheur et de la qualité à son milieu de terrain. L’éventuelle arrivée de Thuram pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu du club catalan, avec sa capacité à récupérer le ballon et à le distribuer avec précision.

Ces qualités ont suscité l’intérêt du club entrainé par Xavi Hernandez, qui cherchent à redynamiser leur équipe après une saison difficile. Sa signature pourrait représenter une étape importante dans la reconstruction de l’équipe et dans sa quête de concourir à nouveau au sommet du football espagnol et européen.