ASSE : Saint-Etienne terriblement touchée par une série de mauvaises nouvelles

Alors que l’AS Saint-Etienne est lancée dans le sprint final de la Ligue 2, elle est touchée par de mauvaises nouvelles.

Blessé, Mathys Saban opéré avec succès

L’ASSE a appris, dans un communiqué médical officiel, que Mathys Saban s’est blessé. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, la pépite prêtée à l’Union Titus Pétange (au Luxembourg) a été opérée. D’après la précision du club ligérien, l’intervention chirurgicale s’est déroulée avec succès. Le jeune attaquant a ainsi entamé sa longue période de rééducation.

Mathys Saban est un pur produit de l’AS Saint-Etienne. Il a été formé à l’Académie des Verts entre 2016 et 2021. Il a fait d’abord fait ses classes au sein de l’équipe réserve stéphanoise, avant de signer son premier contrat professionnel, le 5 juin 2020. Le natif de Paris a ensuite fait ses débuts professionnels avec l’AS Saint-Étienne en mai 2021, lors du dernier match de la saison 2020-2021.

Depuis qu’il est passé pro, Mathys Saban a joué 4 matchs en Ligue 1 et 3 en Ligue 2 avec les Verts. C’est donc pour lui permettre d’avoir plus de temps de jeu et de s’aguerrir que son club formateur l’a prêté, l’été dernier. Son contrat avec le club de l’élite luxembourgeoise n’est donc pas assorti d’une option d’achat.

Wadji et Appiah indisponibles contre Concarneau

Par ailleurs, l’ASSE a également donné des nouvelles d’Ibrahima Wadji (douleur aux adducteurs) et Dennis Appiah (déchirure aux ischio-jambiers), avant le match contre Concarneau, samedi (15h). En reprise après deux mois d’absence, l’avant-centre sénégalais n’est toujours pas disponible.

« On y va doucement pour Ibrahima Wadji », a justifié Olivier Dall’Oglio. Le défenseur latéral aussi n’est pas opérationnel, bien qu’il soit dans le temps pour faire son retour. Il faudra attendre encore une quinzaine de jours pour Dennis Appiah.