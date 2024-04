OM : J-L Gasset prépare une surprise dans son groupe contre Lille !

L’OM affronte ce vendredi le LOSC en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Confronté à de nombreuses blessures, Jean-Louis Gasset devrait en profiter pour intégrer une jeune talent dans son groupe.

OM : Jean-Louis Gasset avec une pépite au milieu contre le LOSC

Après avoir enchaîné trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille se trouve dans une situation délicate et doit rapidement se ressaisir en vue remonter au classement. Actuellement à la 7e place de Ligue 1, les Phocéens ont l’opportunité de se racheter ce vendredi soir en affrontant le LOSC, 4e du championnat. Cependant, ce déplacement à Lille promet d’être très difficile, étant donné le nombre important d’absents dans l’effectif de l’OM.

Les blessures de Chancel Mbemba, Bamo Meïté, Valentin Rongier, Bilal Nadir, Jean Onana, Amir Murillo, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr compliquent la tâche à Jean-Louis Gasset. Face à ces absences, l’entraîneur de l’OM envisage de donner sa chance aux jeunes issus du centre de formation du club. D’ailleurs, selon L’Equipe, Darryl Bakola, un prodige de l’Olympique de Marseille âgé de seulement 16 ans, pourrait faire ses débuts en Ligue 1 lors de ce déplacement à Lille.

Darryl Bakola, la nouveau prodige de l’Olympique de Marseille

Milieu de terrain prometteur aux côtés d’Enzo Sternal, Darryl Bakola a de grandes chances d’être inclus dans la liste des joueurs sélectionnés par Jean-Louis Gasset pour affronter le LOSC. Formé au Red Star, le jeune milieu offensif a rejoint l’OM en juin 2022 et a été surclassé en U19. Son talent a été remarqué lors de la qualification de l’équipe en demi-finale de la Gambardella contre le Stade Rennais.

🔹Il ne serait pas surprenant de voir le jeune Darryl Bakola 🇫🇷 (16 ans) intégrer le groupe demain pour affronter Lille ! 👀



(@lequipe) #LOSCOM #TeamOM pic.twitter.com/J4Bq29u5Lr — Infos OM (@InfosOM_) April 4, 2024

Si Gasset confirme sa décision, ce match contre le LOSC serait lors une occasion en or pour Darryl Bakola de démontrer ses compétences et son potentiel dans l’élite du football français. Malgré les difficultés et les absences dans l’équipe, l’Olympique de Marseille peut en tout cas compter sur la jeunesse et la fougue de ses talents émergents pour espérer obtenir un résultat positif à Lille et ainsi renouer avec la victoire.