PSG : Luis Enrique dévoile son joker surprise pour battre le Barça

À quelques jours du quart de finale aller de Champions League contre le Barça au Parc des Princes, le coach du PSG, Luis Enrique, a reçu une bonne nouvelle.

PSG : Un grand retour dans le groupe de Luis Enrique

À moins d’une semaine du choc des quarts de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, l’infirmerie du Paris Saint-Germain a libéré un pensionnaire pour le bonheur de Luis Enrique. Blessé à la cuisse lors du match amical entre l’équipe de France Espoirs et la Côte d’Ivoire durant la dernière trêve internationale, Bradley Barcola voit le bout du tunnel.

En effet, le club de la capitale française a publié un point médical ce vendredi matin et l’ancien attaquant de l’OL n’y figure pas. Présent à l’entraînement du jour, à la veille de la réception de Clermont Foot pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, l’ailier de 21 ans fait ainsi un grand pas vers son retour à la compétition. Pour autant, il faudra encore patienter pour savoir si Barcola sera disponible pour jouer contre Clermont ce samedi.

Cela vaut également pour Warren Zaïre-Emery, victime d’un coup sur la cuisse lors de la demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais, mercredi soir. Avec douze points d’avance sur son dauphin en Ligue, le Stade Brestois, l’entraîneur parisien pourrait décider de faire tourner contre la lanterne rouge du championnat. D’après le communiqué médical, il ne reste plus que Presnel Kimpembe à l’infirmerie.

Le défenseur central de 28 ans, qui n’a toujours pas rejoué avec le PSG depuis sa rupture du tendon d’Achille en février 2023 contre l’OM, poursuit sa rééducation. La conférence de presse de Luis Enrique de ce vendredi devrait apporter plus de réponses concernant l’effectif des Rouge et Bleu.

Mais le retour de Bradley Barcola constitue une très bonne nouvelle pour le Paris SG en vue du choc de mercredi prochain contre les hommes de Xavi Hernandez en Ligue des Champions. Justement, le technicien espagnol a confirmé la bonne nouvelle.

Bradley Barcola dans le groupe contre Clermont ?

Interrogé par les journalistes cet après-midi, Luis Enrique a confirmé le retour de Bradley Barcola. Le coach du Paris SG a même laissé entendre que son numéro 29 ans pourrait être dans le groupe qui va affronter le Clermont Foot ce samedi, à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1.

Photo : Bradley Barcola

« Bradley Barcola s’est entraîné normalement ? Il a fait l’entraînement, il se sent bien. Il a travaillé pour être dans le groupe. J’observe comment les joueurs s’entraînent quand ils reviennent. On est dans une situation où tous les joueurs sont bien. C’est quelque chose qui me plaît, qu’un joueur qui revienne voit qu’il sera difficile de se refaire une place », a déclaré Luis Enrique. De bon augure pour le choc contre les Blaugranas dans cinq jours.