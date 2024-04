PSG – Barça : L’avertissement sérieux de Laporta à Luis Enrique et aux Parisiens

Le PSG et le Barça se retrouvent pour un choc qui s’annonce électrique en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. À cinq jours de cette opposition, Joan Laporta lance la guerre psychologique avec un message clair envoyé à Luis Enrique et son équipe.

Ce facteur qui avantage le Barça devant le PSG

Trois ans après leur dernière confrontation, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se retrouvent en Ligue des Champions de l’UEFA. Les Blaugrana se déplaceront dans la capitale française pour le match aller avec un léger avantage.

Xavi Hernández et ses joueurs ont eu dix jours pour préparer ce match, étant donné qu’il n’y aura pas de match de championnat cette semaine en raison de la finale de Coupe entre l’Athletic Club et Majorque. En revanche, le PSG a disputé mercredi sa demi-finale de de la Coupe de France remportée 1-0 contre Rennes et ce week-end, les hommes de Luis Enrique affrontent Clermont à domicile.

Deux dynamiques différentes avant un match crucial. Physiquement, les Espagnols se présenteront avec une certaine fraîcheur qui manquera aux Français, qui garderont tout de même le rythme de la compétition dans les jambes.

Laporta envoie un message fort à Luis Enrique et au PSG

Depuis le tirage au sort, les Catalans semblent afficher une confiance déconcertante, étant trop sûrs d’eux-mêmes et de leurs forces et capacités à éliminer le PSG. Jeudi, le président du Barça, Joan Laporta, s’est encore montré optimiste quant à cette confrontation.

« La vérité est que nous sommes dans un moment doux, un bon moment », a-t-il confié dans des propos rapportés par Sport. Après avoir assisté à la séance du jour du groupe de Xavi Hernandez, le dirigeant catalan s’est montré plus confiant que jamais. Laporta a assuré qu’il y a « de la joie dans le vestiaire et beaucoup d’envie de jouer à Paris ».

Pour lui, il est clair qu’avec cet enthousiasme qu’ils ont, avec leur qualité et leur talent, tout est possible. « Il faut se battre pour gagner et ils vont le faire, soyez assurés qu’ils vont le faire à fond », a lancé le président du Barça, un message qui sonne un avertissement à Luis Enrique et aux partenaires de Kylian Mbappé.