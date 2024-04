Marquinhos face à son destin au PSG : L’ultime rencontre décisive

Avec la présence de Luis Enrique sur le banc, le PSG veut faire table rase du passé et Marquinhos pourrait être vendu cet été. Mais le défenseur brésilien a les idées claires pour son avenir.

Marquinhos veut terminer sa carrière au Paris SG

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait également ouvrir la porte au départ d’un autre cadre de l’équipe de Luis Enrique. D’après les informations obtenues par L’Équipe, les dirigeants parisiens seraient prêts à laisser partir Marquinhos.

Souvent critiqué pour son irrégularité dans les grands rendez-vous, le capitaine des Rouge et Bleu n’est plus aussi intouchable que par le passé. D’ailleurs, le club de la capitale se serait déjà lancé à la recherche d’un nouveau défenseur central et la priorité serait Leny Yoro, le prodige français du LOSC.

De son côté, Marquinhos aimerait terminer sa carrière à Paris. « À 29 ans, il pourrait pousser son record beaucoup plus loin : lui se verrait bien terminer sa carrière au PSG, avec lequel il a prolongé l’an dernier jusqu’en 2028. Il serait tentant de se dire que la belle histoire est écrite d’avance. Pas si évident », rapporte Foot Mercato, qui annonce une rencontre décisive en fin de saison entre le compatriote de Neymar et Nasser Al-Khelaïfi.

Marquinhos va parler avec Nasser Al-Khelaïfi

Malgré les propos flatteurs de Luis Enrique, Marquinhos est conscient qu’avec la rude concurrence à laquelle il est exposé cette saison, avec notamment Milan Skriniar, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Danilo Pereira et en attendant Presnel Kimpembe, il n’a plus aucune garantie définitive. Le natif de Sao Paulo fera donc le point avec sa direction à l’issue de l’exercice en cours. Marquinhos veut parler avec Nasser Al-Khelaïfi pour connaître les intentions du club.

« Plus globalement, un point est prévu à l’issue de la saison pour faire le bilan de chaque membre de l’effectif et se projeter sur la suite. Contrairement à l’époque où il y avait des « intransférables », le traitement réservé l’été dernier à Neymar ou Marco Verratti montre qu’absolument personne ne peut se prétendre à l’abri », explique L’Equipe.

Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos pourrait donc tourner une page importante de sa carrière dans quelques mois.