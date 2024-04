PSG – Barça  : Luis Enrique face à une équation à trois inconnues

Luis Enrique fait face à un véritable casse-tête au moment de recevoir le Barça mercredi pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur du PSG doit notamment résoudre trois problèmes dans son onze entrant avec pour objectif de faire un excellent résultat au Parc des Princes avant le match retour.

Ces incertitudes qui perturbent le plan de Luis Enrique pour le PSG

A quelques jours des retrouvailles électriques entre le PSG et le Barça, Luis Enrique a de quoi se taper quelques soucis majeurs. L’entraîneur du PSG a pourtant laissé au repos presque tous ses joueurs clés lors de la réception de Clermont à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1 (1-1). Ce qui n’a pas empêché d’enregistrer au moins un blessé, Nordi Mukiele, sorti sur blessure.

Avec la situation du joueur de 26 ans, Luis Enrique est privé d’arrière droit de métier puisque Achraf Hakimi est déjà suspendu pour le match aller. De même, un doute demeure quant à la participation effective de Bradley Barcola dans l’attaque pendant que l’Espagnol doit trancher entre plusieurs options pour le poste de latéral gauche.

La position de Warren Zaïre-Emery : Arrière droit ou milieu de terrain

Le jeune talent du PSG a pour objectif de débuter contre le Barça, mais Luis Enrique pourrait l’aligner au poste d’arrière droit pour compenser l’absence de Hakimi pour suspension ou le maintenir dans son rôle habituel au milieu de terrain. S’il ne change pas de position, Mukiele pourrait être l’élu en attendant de connaître l’étendue de la commotion cérébrale qu’il a subie samedi en Ligue 1.

Le pari du côté gauche : Nuno Mendes ou Lucas Beraldo

L’un des grands doutes de Luis Enrique lorsqu’il s’agit d’arrêter le Barça est de savoir qui occupera l’arrière gauche et qui sera théoriquement chargé d’arrêter Lamine Yamal. Nuno Mendes a un profil plus offensif et manque de rythme depuis son retour de blessure.

Lucas Beraldo pourrait dépanner à ce poste, même s’il a montré qu’il est encore plus à l’aise en défense centrale. Sauf que le joueur de 20 ans a déjà souffert face à Lamine lors du match amical entre l’Espagne et le Brésil en mars dernier.

Qui pour faire le trio d’attaque avec Mbappé et Dembélé : Gonçalo Ramos, Kolo Muani ou Barcola ?

Mbappé et Dembélé seront les grands dangers du PSG face au Barça. Luis Enrique devra décider qui sera l’autre attaquant qui mettra en difficulté la défense des Catalans. Gonçalo Ramos et Kolo Muani seraient des alternatives avec plus de buts, tandis que Barcola jouerait sur l’aile et donnerait à Mbappé la possibilité d’être la référence.

Reste à voir si l’entraîneur du PSG prendra le risque de le titulariser alors qu’il revient juste de blessure.