Déjà un forfait à Saint-Etienne contre Ajaccio, deux autres joueurs décisifs en danger

Saint-Etienne a déjà un joueur forfait pour le déplacement à Ajaccio, samedi. Elle a aussi deux joueurs majeurs sous la menace d’une suspension.

Ligue 2 : Rude batalle pour la montée directe en Ligue 1

Sur une série d’invincibilité de 8 matchs, soit 7 victoires et un nul, Saint-Etienne a fait un pas de plus vers la montée en Ligue 1. Grâce sa victoire sur l’US Concarneau (1-0), combinée au match nul entre Angers et Laval (1-1), samedi, les Verts ont délogé le SCO de la 2e place de Ligue 2.

À sept journées de la fin du championnat, ils détiennent l’un des deux tickets donnant droit à la montée directe en Ligue 1. Cependant, le retour de l’ASSE en Ligue 1 est loin d’être acquis. Il y a encore 21 points en jeu et les clubs engagés dans le sprint final pour le top 5 ont la possibilité de gagner des places, comme l’ont si bien réussi les Stéphanois.

Pour rappel, Saint-Etienne est partie de très loin dans la course vers l’élite. Elle était 11e après 20 journées de championnat. Elle a donc fait une remontée spectaculaire au classement, pour se hisser sur la 2e marche du podium, à l’issue de la 31e journée.

Saint-Etienne doit assurer ses résultats pour finir 2e

Pour atteindre son objectif, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio doit se maintenir à son rang actuel, à défaut de pouvoir passer devant l’AJ Auxerre, l’actuel leader. Pour ce faire, elle doit assurer tous ses matchs. Plus concrètement, le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers doivent remporter les 7 derniers matchs de la saison, sans faire de calcul, à commencer par celui contre l’AC Ajaccio.

Saint-Etienne se déplace sur le terrain du club corse, samedi (15h), lors de la 32e journée. Et Yvann Maçon ne participera pas à cette rencontre. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il est probable que deux blessés : Ibrahima Wadji et Dennis Appiah manquent à l’appel. Olivier Dall’Oglio ne veut pas prendre de risque, en précipitant leur retour à la compétition.

Maçon suspendu, Nadé et Cardona sous la menace d’une supension

L’autre mauvaise nouvelle, c’est la menace qui plane sur Mickaël Nadé et Irvin Cardona. Ayant chacun deux avertissements, seon Evect, il pourrait être suspendu d’un match direct, donc face à Bordeaux, en cas de cartons jaunes à Ajaccio. Le défenseur central est l’un des piliers de la solide défense stéphanoise. En plus, il s’est montré décisif, samedi, en inscrivant l’unique but de la victoire de l’AS Saint-Etienne contre Concarneau.

L’attaquant, lui, est une recrue hivernale. Arrivé à Saint-Etienne en janvier, il a marqué 6 buts et a délivré 2 passes décisives en 12 matchs disputés. Il est le meilleur buteur des Verts en 2024. Comme indiqué, Mickaël Nadé et Irvin Cardona sont deux pièces maîtresses de la machine stéphanoise. Leur éventuelle absence lors de la réception de Bordeaux serait un coup dur pour Olivier Dall’Oglio.