Mercato OM : Un ancien buteur de Ligue 1 ouvre la porte à un retour

Alors que le président de l’OM, Pablo Longoria, se projette déjà sur son prochain mercato estival, un ancien attaquant marseillais a ouvert la porte à un éventuel retour en Ligue 1.

Mercato OM : Florian Thauvin envoie un signal positif à Marseille

Le mercato estival s’annonce agité du côté de l’Olympique de Marseille, avec un Pablo Longoria déjà à l’œuvre pour renforcer l’équipe. Le président de l’OM ne perd pas de temps et travaille déjà sur plusieurs pistes pour améliorer l’effectif lors de la prochaine fenêtre de transferts. Alors qu’un milieu créatif est attendu cet été, la direction phocéenne ne fermera sans doute pas la porte à une nouvelle recrue en attaque.

Dans cette optique, le président de l’OM pourrait se tourner une fois de plus vers la Serie A, un marché qu’il affectionne particulièrement. Un signe encourageant est même venu de Florian Thauvin, souvent annoncé vers un retour à l’Olympique de Marseille. L’attaquant français, qui connait un regain de forme à l’Udinese, s’est dit ouvert à l’idée de revenir en Ligue 1, et plus précisément à Marseille.

Photo: Florian Thauvin, attaquant de l’Udinese

Dans une interview accordée à Eurosport, Florian Thauvin a exprimé son attachement à l’OM, soulignant l’importance du club dans sa carrière. « J’ai toujours été attaché à l’OM et je le serai toujours. Je serai éternellement lié à ce club parce qu’il fait partie de ma vie. Huit ans, c’est énorme dans une carrière donc je garderai forcément un attachement particulier », a-t-il confié.

Cette déclaration laisse entrevoir des discussions possibles entre le joueur et l’OM pour un éventuel retour. Cependant, le milieu de terrain de 31 ans a nuancé ces propos, en indiquant qu’il envisageait aussi de prolonger son aventure en Italie.

Florian Thauvin s’attaque à Jacques-Henri Eyraud

Florian Thauvin retrouve des performances de haut niveau en Serie A après un passage difficile chez les Tigres. Sa volonté de revenir en France est connue depuis un moment, mais il a également évoqué les circonstances de son départ de l’OM, en critiquant la gestion de son contrat par l’ancien président Jacques-Henri Eyraud. Il estime que sa situation contractuelle aurait dû être réglée plus tôt.

« J’étais libre depuis le mois de janvier. Je pense que la question contractuelle aurait dû être réglée bien avant », a-t-il déploré. Pour le moment, un retour de Florian Thauvin à Marseille reste envisageable. Cependant, les discussions restent à venir et il faudra voir comment les choses évolueront dans les prochains mois, notamment avec les autres pistes de recrutement envisagées par l’Olympique de Marseille.