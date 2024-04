Transfert : Un ancien crack de Saint-Etienne fracasse la direction du club

Parti de Saint-Etienne au bout d’un bras de fer, Niels Nkounkou fait des révélations fracassantes sur le comportement de la direction du club ligérienne.

La demi-saison canon de Niels Nkounkou à Saint-Etienne

Niels Nkounkou a passé six mois à l’ASSE, mais son nom est resté gravé dans la mémoire des supporters, de ses coéquipiers et surtout de la direction du club. Avec ses coéquipiers, il avait réussi à maintenir les Verts en Ligue 2, grâce à ses statistiques individuelles impressionnantes. Le défenseur avait marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives en 20 matchs disputés entre la mi-janvier et le 2 juin 2023, la saison dernière. Il avait fini dans l’équipe-type de la Ligue 2, en une demi-saison.

Sur le plan collectif, Saint-Etienne avait fait une remontée inespérée, de la dernière place du championnat à la 8e place finale. Niels Nkounkou et les autres recrues hivernales : Gaëtan Charbonnier (joker), Kader Bamba, Dennis Appiah ou encore Gautier Larsonneur avaient largement contribué au maintien inespéré du club ligérien. En plus des performances du joueur prêté par Everton, l’ASSE avait été séduit par son nouveau profil de piston gauche. Le club ligérien avait finalement levé l’option d’achat assortie à son contrat.

Le défenseur justifie son bras de fer avec l’ASSE !

Laurent Batlles comptait sur Niels Nkounkou pour jouer la montée en Ligue 1 en 2023-2024.

Mais pour ce dernier, il n’était pas question de jouer en Ligue 2, après sa demi-saison canon. En plus, il avait des touches avec plusieurs prétendants. Il a donc décidé d’engager un bras de fer avec Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif), afin de quitter Saint-Etienne. Il avait séché les deux premiers matchs du championnat.

Dans une longue interview dans Peuple-Vert, Niels Nkounkou dénoncé le comportement de la direction de l’ASSE, qui voulait le retenir dans le Forez, contre son gré, mais aussi en violation de ce qu’il lui avait promis. « Pourquoi vous voulez me bloquer sachant qu’il y a eu des discussions bien avant et vous m’avez dit des choses ? », a-t-il martelé à la direction stéphanoise.

Le natif de Pontoise raconte pourtant que les dirigeants du Forez lui avaient dit : « l’option, elle est là, on est obligé de l’accepter, mais en aucun cas, on ne va la mentionner ou la lever ». Mais à sa grande surprise, le directeur de Saint-Etienne lui apprend que le club va finalement lever l’option, vu ses performances en six mois en Ligue 2.

Niels Nkounkou accuse l’ASSE de lui avoir manqué de respect

Il n’en fallait pas plus pour soulever la colère du transfuge d’Everton. « Vous levez l’option, moi, je ne joue plus, j’arrête », a-t-il répondu immédiatement, selon son témoignage. D’après Niels Nkounkou, Saint-Etienne était en train de lui manquer de respect, alors qu’il tenait une offre ferme et intéressante.

Finalement, les parties ont trouvé un terrain d’entente. Et l’ancien joueur des Toffees a été transféré à l’Eintracht Francfort en Bundesliga, pour 7 millions d’euros. Une plus-value intétressante pour l’AS Saint-Etienne, qui avait investi 2 millions d’euros pour le transfert du défenseur d’Everton, selon l’estimation de Transfermarkt.