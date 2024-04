Des tensions éclatent entre le Benfica et l’OM, le fautif est connu !

Alors que l’OM affronte ce jeudi le Benfica Lisbonne en quart de finale aller de la Ligue Europa, la tension est montée d’un cran autour de ce duel. Les Phocéens sont en colère suite aux restrictions imposées par le club portugais et le principal fautif de ce malaise est pointé du doigt.

Benfica-OM : L’annulation des billets passe mal auprès des supporters phocéens

Après sa défaite face au LOSC (3-1), l’Olympique de Marseille a quasiment dit adieux à une qualification pour la prochaine Ligue des champions via le championnat. La Ligue Europa devient ainsi la principale lueur d’espoir pour le club phocéen, qui affrontera le Benfica Lisbonne en quart de finale aller ce jeudi soir. Et pour ce choc européen, le club entraîné par Jean-Louis Gasset devra faire sans le soutien de son public dans les tribunes de l’Estadio Da Luz.

En effet, le Benfica a pris la décision de supprimer les billets attribués aux fans marseillais en réponse à l’interdiction de déplacement prononcée par les autorités françaises contre les Portugais pour le match retour. Cette mesure a alors provoqué une vague de déception et de colère dans les rangs des supporters de l’OM. Rachid Zeroual, leader des South Winners, a vivement réagi en dénonçant un situation qui les prend en otage.

Il a exprimé le mécontentement des supporters qui ont déjà organisé leur voyage à Lisbonne, réservé des hôtels et pris des dispositions pour le travail, sans savoir s’ils pourront assister au match. Cette décision entraîne des pertes financières importantes pour les fans de l’Olympique de Marseille, d’autant plus qu’ils n’ont pas souscrit d’assurances pour couvrir ces éventualités. « Ça nous coûte beaucoup d’argents », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par France Bleu Provence.

Le préfet des Bouches-du-Rhône pointé du doigt

Cette décision de Benfica est un coup dur pour les supporters de l’OM. Et dans cette atmosphère tendue, le préfet des Bouches-du-Rhône est accusé d’être à l’origine de cette restriction. Pierre Ménès a en effet pointé du doigt la décision des autorités marseillaises visant à interdire les supporters de Benfica pour le match retour en la qualifiant d’insupportable. Le consultant sportif rejette la faute à un seul homme. « Le préfet des Bouches du Rhône complètement borné interdit le déplacement des supporters du Benfica à Marseille.», a-t-il posté sur son compte X.

Le préfet des Bouches du Rhône complètement borné interdit le déplacement des supporters du Benfica à Marseille. Par réciprocité et à deux jours du match le club portugais bloque les places pour les supporters marseillais. Situation insupportable provoquée par l’incompétence et… — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 10, 2024

Pierre Ménès a également exprimé ses inquiétudes quant à l’accueil des événements sportifs en France, notamment à l’approche des Jeux olympiques. « Et ça veut organiser les JO dans quelques mois… », a-t-il déploré. Cette déclaration met aussi en exergue le besoin pour les autorités française et les instances sportive de prendre leurs responsabilités et de gérer les déplacements des supporters de manière plus efficace et équitable, à l’instar d’autres pays.