L’OM met la pression sur Aubameyang, grosse révélation avant Benfica

À quelques heures du quart de finale aller de la Ligue Europa entre Benfica Lisbonne et l’OM, L’Equipe fait une révélation sur Pierre-Emerick Aubameyang. La direction marseillaise n’aurait pas hésité à tancer son attaquant.

OM : La direction somme Aubameyang à assumer ses responsabilités

Lors d’une conférence de presse début février, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille, avait exprimé son inquiétude face aux résultats décevants de son équipe. Il avait notamment mis en lumière le manque d’implication de certains cadres du vestiaire, sans nommer personne, à l’exception de Jonathan Clauss.

Le latéral droit de l’OM avait été mis sur la liste des transferts dans les derniers jours du mercato hivernal en raison de son manque d’investissement sur le terrain et d’autres comportements jugés inappropriés en interne. Pablo Longoria attendait de son joueur qu’il assume pleinement ses responsabilités et fasse preuve « d’exemple positif ».

Si la tension entre Jonathan Clauss et sa direction de l’OM s’est finalement apaisée avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, ce coup de pression semblait également viser un autre cadre du vestiaire. En effet, selon L’Équipe, la direction marseillaise, sous Gennaro Gattuso, aurait encouragé Pierre-Emerick Aubameyang à prendre davantage la parole et à influencer positivement ses coéquipiers. L’attaquant gabonais a ainsi tenté de forcer sa nature dans le vestiaire de l’OM.

Pierre-Emerick Aubameyang très attendu face au Benfica Lisbonne

Préférant rester discret, Pierre-Emerick Aubameyang s’exprimer en revanche par ses performances sur le terrain. Avec 23 buts inscrits et 9 passes décisives en 41 rencontres disputées, l’ancien buteur du FC Barcelone s’est imposé comme le nouveau leader offensif de l’OM. Sa forme impressionnante, notamment en Ligue Europa où il est le meilleur buteur avec 9 réalisations, en fait un joueur très attendu pour le quart de finale contre Benfica.

Le défi pour l’OM ce jeudi soir est donc de taille, et Pierre-Emerick Aubameyang sera au cœur de l’attaque marseillaise pour tenter de faire la différence. Sa capacité à s’exprimer sur le terrain et à galvaniser ses coéquipiers par ses performances sera décisive dans ce match. Alors que l’OM cherche à redresser la barre après une série de quatre défaites consécutives, Pierre-Emerick Aubameya aura une occasion en or de montrer efficacité offensive et son influence sur le jeu de son équipe.