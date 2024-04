Pablo Longoria à l’OM, c’est un échec monumental !

Depuis son installation en tant que président de l’OM, Pablo Longoria peine à réellement instaurer une certaine stabilité au sein du club. L’Espagnol, qui a plein pouvoir de décision à la tête du club phocéen, présente un bilan inquiétant qui est loin de satisfaire aux exigences des supporters.

Pablo Longoria et sa vision à long terme pour l’OM

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, est connu pour sa passion pour le football et sa vision stratégique pour le club. Nommé à la succession de Jacques-Henri Eyraud, l’Espagnol a souligné son désir de s’investir dans la durée et de poursuivre sa mission malgré les défis. Il a une approche globale du football, influencée par son expérience en tant que recruteur et son admiration pour des clubs comme le Milan AC de Sacchi.

Longoria, qui partage de nombreuses valeurs avec la ville de Marseille, souhaite voir l’OM réussir sur la scène européenne et construire une équipe compétitive qui reflète les valeurs de la ville et de ses supporters. Il est attentif aux opportunités du marché des transferts, cherchant à renforcer l’équipe tout en gérant les finances du club de manière responsable. Malheureusement dans la pratique, les faits semblent être en contradiction avec sa vision du club.

Des choix très controversés de Pablo Longoria

Au beau milieu d’une crise à répétition, Pablo Longoria aurait pu prendre la porte il y a quelques moments, et au même moment que Marcelino. Cependant, l’Espagnol a préféré rester pour aller au bout de sa mission. Mais ses choix et ses décisions sont loin de faire l’unanimité auprès des anciens du club à l’instar d’Eric Di Meco. Pour l’ancien défenseur, « le bilan va être terrible » pour Longoria qui évolue pratiquement avec un coach par an.

Dans un entretien au Figaro, l’homme de 60 ans a fustigé le départ de Jorge Sampaoli puis celui d’Igor Tudor, qu’il aurait aimé voir avec « une préparation qu’il a faite et un recrutement qu’il a validé » lui-même. Contrairement à la saison dernière, l’OM ne fait plus rêver à en croire Di Meco.

La politique de recrutement de Pablo Longoria remise en cause

A tout point de vue, la méthode de Longoria pose un problème et manquerait de crédibilité. Depuis les départs de ténors comme Steve Mandanda, Dimitri Payet, Alexis Sanchez ou encore de Matteo Guendouzi, « le recrutement n’est pas cohérent, il n’y a plus de personnalité dans le club », regrette l’ancien marseillais.