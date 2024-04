Vente OM : Pablo Longoria s’impatiente, des changements attendus !

La vente OM à l’Arabie saoudite prend de l’ampleur, influençant même Pablo Longoria. Le président marseillais semble attendre impatiemment l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Vente OM : Le deal entre Frank McCourt et les Saoudiens avance

Traversant actuellement une période délicate, marquée par une série de quatre défaites consécutives, l’Olympique de Marseille se dirige vers à un tournant décisif de son histoire. De nombreux médias influents et proches du dossier s’accordent à dire que Frank McCourt est en passe de céder le contrôle de l’OM à l’Arabie saoudite.

Principal instigateur de la vente OM, Thibaud Vézirian va même plus loin, assurant que « le deal est déjà fait ». Autrement dit, les supporters phocéens n’ont plus qu’à attendre l’officialisation de cette transaction susceptible d’intervenir avant le début du prochain mercato estival. Et si cette vente de l’OM aux dirigeants saoudiens venait à aboutir, cela permettra au club de basculer dans une autre dimension.

Elle ouvrirait une nouvelle ère à Marseille, avec la possibilité de recruter de joueurs de haut niveau et même d’attirer des personnalités telles que Zinedine Zidane. De nombreux supporters phocéens rêvent ainsi de voir leur équipe passer sous le pavillon saoudien, espérant ainsi des jours meilleurs sur le plan sportif.

Pablo Longoria s’impatiente de l’arrivée de nouveaux investisseurs

Cependant, cette transaction n’aura pas que des répercussions positives pour les fans. Thibaud Vézirian révèle que Pablo Longoria, actuel président de l’OM, est impatient que cette vente se concrétise. Il semble fatigué et désireux de partir dans de bonnes conditions, une fois que le club sera entre les mains de riches dignitaires saoudiens. « Longoria est sur une fin de cycle, il est éprouvé et lessivé. Il attend la fin de l’histoire sereinement pour que tout le monde sorte comme il faut » a lancé le journaliste sur sa chaine Twitch.

Malgré les difficultés rencontrées par l’OM sur le plan sportif et financier, Pablo Longoria a réussi à « valoriser le club depuis trois ans », un aspect déterminant pour toute vente potentielle. Le principal obstacle reste toutefois Frank McCourt, qui détient le dernier mot quant à une éventuelle cession de l’Olympique de Marseille.

Les Saoudiens devront trouver un nouveau président pour l’OM

Malgré des pertes financières annuelles, rien n’indique pour l’instant que le milliardaire américain souhaite se séparer du club. Les spéculations sur ses réelles intentions sont nombreuses, mais le propriétaire de l’OM laisse très peu d’informations filtrer sur le sujet. Les supporters de l’OM restent donc dans l’attente, espérant une clarification rapide sur l’avenir du club et sur un éventuel rachat par l’Arabie Saoudite, ce qui conduirait très probablement au départ de Pablo Longoria.

🚨Le PIF 🇸🇦 fin 2023 à un expert :



"On discutera pour racheter l'Olympique de Marseille le jour où le propriétaire sortira un mandat de vente et non pas des pseudo-intermédiaires qui se croient mandatés." #TeamOM



🗞️@Malbrunot pic.twitter.com/5BpDuZrWWt — Édition Marseille (@EditoMarseille) April 9, 2024

Car une arrivée des dirigeants saoudiens à la tête de l’OM signifiera sans doute la nécessité de trouver un nouveau président pour le club. Il est donc peu probable que Pablo Longoria continue à occuper son poste dans ces circonstances. Pour le moment, rien n’est encore officiel dans ce dossier sensible. Les supporters restent en alerte, espérant des nouvelles positives qui pourraient changer le cours de l’histoire de l’Olympique de Marseille.