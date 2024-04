L’OM l’a rendu fort, il ne s’en revient pas

L’OM a été le tremplin de certains joueurs en manque de temps de jeu dans leur club mais qui sont venus se relancer dans la cité phocéenne. Ils ont su saisir l’opportunité offerte par Marseille au point de tomber amoureux de la ville et d’être bluffé par leur séjour.

Nuno Tavares, cette période de prêt inoubliable à l’OM

A l’été 2022, l’OM a accueilli d’un des plus jeunes prometteurs arrières gauches du football portugais. Débarqué à Arsenal en provenance de Benfica, le jeune footballeur n’a pas pu se faire une place dans le groupe de Mikel Arteta Et ce en dépit d’une présaison satisfaisante mais pour ne pas freiner sa progression, le club anglais propose de l’envoyer en prêt à l’Olympique de Marseille, qui n’a pas hésité à le relancer.

Sous les ordres de Igor Tudor, alors entraîneur de l’OM, Nuno Tavares est devenu un joueur clé pour le club et a disputé un total de 39 matchs toutes compétitions confondues. Une marque de confiance que le jeune portugais a salué dans une interview accordée au journal L’Equipe. « C’est toujours différent quand un club et un entraîneur vous font confiance, parient sur vous. Igor Tudor est l’entraîneur qui m’a accordé le plus sa confiance avec Jorge Jesus », a confié Tavares.

Nuno Tavares a vécu ses meilleurs moments en carrière à l’OM

Son passage à l’OM n’a pas été vain puisque Nuno Tavares est ensuite retourné à Arsenal pour être prêté dans la foulée à Nottingham Forest. Le Portugais a profité de son séjour sur la canebière pour gagner en expérience. Heureux d’avoir vécu le meilleur moment de sa carrière à Marseille, assure avoir eu des stats intéressantes, lui qui a « beaucoup aimé le foot français pour son intensité ».

Dans son interview, le joueur de 24 ans a révélé cette grande admiration et ce grand amour qui a pour la ville de Marseille dont il est devenu fan. Il a particulièrement apprécié la ville et la ferveur des supporters au Vélodrome. Il a comparé l’ambiance de Marseille à celle de Lisbonne, notant des similitudes entre les deux villes qui l’ont fait se sentir chez lui. « Au quotidien, les fans sont avec toi, te poussent. Je crois qu’il y a peu d’endroits où on retrouve ça », a ajouté Nuno Tavares.