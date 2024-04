Excellente nouvelle à l’OM : Deux retours se profilent pour Gasset !

En plus de la défaite face au Benfica Lisbonne en quart de finale de la Ligue Europa, l’OM perdu Quentin Merlin sur blessure. Mais dans ce sombre tableau, Jean-Louis Gasset a reçu une nouvelle positive avec le retour imminent de deux joueurs clés.

OM : Jean-Louis Gasset a vécu une soirée difficile conte Benfica

L’Olympique de Marseille a connu une soirée difficile lors du quart de finale aller de la Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont éprouvé des difficultés dès le début du match, particulièrement lors de la première période où ils ont été dominés par le club portugais.

Menés au score (2-0), les Phocéens ont cependant montré leur caractère en réduisant l’écart grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur de la compétition avec 10 réalisations. Cette courte défaite (2-1) à l’extérieur laisse des motifs d’espoir à l’OM malgré ses problèmes d’effectif.

Quentin Merlin s’est en effet blessé lors de cette rencontre, rejoignant ainsi une infirmerie bien remplie, composée de Valentin Rongier, Jean Onana, Bilal Nadir ou encore Ulisses Garcia. Chancel Mbemba, également touché lors du match, nécessite une évaluation approfondie pour déterminer la gravité de sa blessure. Jean-Louis Gasset est ainsi confronté à une vague de blessures.

Le retour de Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr attendu

Cependant, des nouvelles encourageantes viennent de l’infirmerie. La Provence rapporte que Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr se remettent bien de leurs blessures et pourraient même faire leur retour dans le groupe de Gasset pour le match retour contre le Benfica au stade Vélodrome. Leur présence sera un atout majeur pour l’OM, notamment leur apport offensif et leurs qualités dans le couloir droit qui ont cruellement manqué aux Phocéens ces dernières semaines.

Le staff médical de l’Olympique de Marseille surveille ainsi de près la condition physique de Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr pour s’assurer qu’ils seront pleinement opérationnels. Leur retour imminent sera une bouffée d’air frais pour un effectif marseillais éprouvé par les blessures. Jean-Louis Gasset pourrait donc bénéficier de solutions supplémentaires et renforcer son équipe pour le match décisif contre le Benfica.