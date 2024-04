Révolution à l’OL : Le successeur de Lacazette trouvé ? Les détails

Lyon tiendrait déjà le successeur d’Alexandre Lacazette, dont le départ est annoncé pour cet été. Son état d’esprit est bien apprécié par Pierre Sage.

Mercato OL : Alexandre Lacazette sur le départ

Le départ d’Alexandre Lacazette (33 ans) de Lyon n’est plus une simple rumeur. Le club cherche en effet à se séparer de lui, à un an de la fin de son contrat. John Textor a décidé de construire une nouvelle équipe, mais surtout de faire partir les joueurs aux gros salaires. Et l’attaquant international français (16 sélections), dont le salaire mensuel est évalué à 500 000 euros, est concerné.

Il est certes le capitaine et le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, mais il ne fait pas partie du projet du nouveau propriétaire du club rhodanien. Lyon économiserait 6 millions d’euros sur la saison 2024-2025, s’il réussit à se séparer d’Alexandre Lacazette. En plus de ce dernier, les noms de Dejan Lovren (400 000 euros mensuels), Corentin Tolisso (400 000 euros) et Anthony Lopes (350 000 euros) sont sur la liste des partants de cet été.

Mama Baldé pour prendre la place de Lacazette ?

Mama Baldé lors d’un match de l’OL

Pour remplacer Alexandre Lacazette, l’OL dispose d’une première piste, en interne. Mama Baldé (28 ans) serait l’une des options, en pointe de l’attaque. Il est prêté à Lyon par Troyes, jusqu’à la fin de la saison, mais son contrat est assorti d’une option d’achat. La valeur marchande de l’avant-centre Bissau-Guinéen est estimée à 4 millions d’euros.

Un montant qui est dans les cordes de John Textor. De plus, Pierre Sage apprécie sa mentalité et sa combativité. « Ce qui a été intéressant avec Mama Baldé, c’est qu’il a toujours fait des entrées basées sur la combativité pour maintenir des résultats acquis », a-t-il fait remarquer, en conférence de presse.

Pierre Sage a capté les signaux envoyés par l’attaquant guinéen

Titulaire contre Lorient, le joueur prêté avait inscrit un but à Lorient (0-2, 64e), juste avant sa sortie. Or, il avait été en difficulté plus d’une heure de jeu. Marqué par ce fait, l’entraineur de Lyon a souligné la résilience du N°7 de l’Olympique Lyonnais.

« Les belles histoires se jouent parfois dans des timings que l’on ne choisit pas. La meilleure chose pour un joueur en difficulté est de réussir des choses. Ce genre de signaux, quand ils reviennent régulièrement, remettent en confiance », a commenté Pierre Sage.

Il faut noter que Mama Baldé a été titulaire seulement 4 fois sous le maillot des Gones, en 17 bouts de matchs disputés en Ligue 1. En raison de son faible temps de jeu, il a inscrit un but, pour 2 passes décisives.