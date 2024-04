Top 5 meilleurs entraîneurs du RC Lens de ces 20 dernières années

Durant ces deux dernières décennies, le RC Lens a connu plusieurs entraîneurs. Certains d’entre eux ont réussi à faire un travail remarquable sur le banc de l’équipe. Découvrez dans cet article, le Top 5 des meilleurs entraîneurs des Sang et Or pendant ces 20 dernières années.

Notre Top 5 meilleurs entraîneurs du RC Lens de ces deux dernières décennies

La rédaction Foot-sur7.fr vous propose une liste des cinq meilleurs entraîneurs du RC Lens durant ces 20 dernières années. Plusieurs critères ont été pris en compte : leurs performances, les titres obtenus et leur influence au sein du club.

1- Francis Gillot (2005-2007)

Francis Gillot est l’un des meilleurs entraîneurs du RC Lens. Arrivé à la tête de cette équipe en 2005, il a donné une nouvelle énergie au club. Les dirigeants lensois aiment son système de jeu, sa manière de gérer le vestiaire. Il a passé trois saisons sur le banc de cette équipe. En 2005, le RC Lens termine à la quatrième place en championnat de France. Il remporte la Coupe Intertoto en 2005 avec le RC Lens.

Francis Gillot entame la saison suivante en fanfare. Le club baisse un peu pavillon pendant le sprint final et termine à la 5e place. Durant ces trois saisons en tant qu’entraîneur du RC Lens, il dirige 92 rencontres.

2- Jean-Guy Wallemme (2008-2011)

Jean-Guy Wallemme est un joueur emblématique du RC Lens. Il a joué pour le club artésien de 1986-1998 avant de rejoindre le club anglais Coventry City. Il fait son retour au RC lors de la saison 2001-2002.

Durant sa carrière de joueur, il dispute 466 matchs avec les Sang et Or. Jean-Guy Wallemme devient entraîneur du RC Lens en mai 2008. L’effet Wallemme est immédiat. Le RC Lens qui est relégué en Ligue 2, remonte rapidement en Ligue 1 et est sacré champion de Ligue 2.

Le tacticien réussit à maintenir le club dans l’élite à l’issue de la saison 2009-2010.

3- Antoine Kombouaré (2013-2016)

Le RC Lens garde encore le nom d’Antoine Kombouaré. Le club est descendu en Ligue 2 sous la houlette du technicien László Bölöni. Kombouaré s’est engagé en juin 2013 avec les Sang et Or avec un objectif clair : la montée en Ligue 1. Il a accompli cette mission commando et le club remonte dans l’élite à l’issue de la dernière journée de Ligue 2 suite à une victoire acquise sur le terrain du CA Bastia.

4- Philippe Montanier (2018-2020)

Philippe Montanier est nommé entraîneur du RC Lens pour ramener le RC Lens en Ligue 1. Le club est relégué en Ligue 2 en 2016. Malgré ses belles performances, le RC Lens est resté en deuxième division française.

5- Franck Haise (2020-2024)

C’est le grand révolutionnaire. Il a réveillé une équipe lensoise moribonde. Lors de la saison 2019-2020, Franck Haise assure le retour du club artésien dans l’élite. Depuis ce temps, les Sang et Or se porte bien. Il a permis au RC Lens d’être vice-champion de France de Ligue 2 en 2020 et vice-champion de France de Ligue 1 en 2023.