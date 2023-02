ASSE : Jean-Guy Wallemme garde un triste souvenir de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 février 2023 à 22:40

Jean-Guy Wallemme a passé 2 saisons un peu particulières à l’ ASSE (1999-2001). Plus de 20 ans après, il garde « une cicatrice » de son passage au club.

Pour le site internet 13 Heures Foot, Jean-Guy Wallemme est revenu sur son passage à l’ ASSE, en tant que joueur (1999-2000), puis joueur et entraineur à la fois (de janvier à juin 2001). Selon l’ancien défenseur, il est marqué à jamais par un fait majeur à l’AS Saint-Etienne. Il en parle avec un gros regret, 22 ans plus tard.

« Après le limogeage de Robert Nouzaret et le départ de son successeur John Toshack, les dirigeants me demandent de prendre des responsabilités, avec Rudi Garcia comme adjoint, qui accepte de rester en tant que numéro 2 à ma demande. On a gagné les trois premiers matchs, on bat le PSG, et puis on m’annonce un matin, avec dix centimètres de neige à Saint-Etienne, qu’on nous retire 7 points avec l’affaire des faux-passeports », a raconté l'ex technicien de l' ASSE.

« Ça a été une étape particulière. Les deux derniers mois, je n’étais plus entraineur ni joueur, car j’avais été mis à l’écart. C’est une cicatrice », se souvient encore Jean-Guy Wallemme (55 ans).

L' ASSE relégué en D2 sous le duo Wallemme-Rudi Garcia

L’ancien défenseur a disputé 55 matchs sous le maillot des Verts et a dirigé 15 matchs, pour 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, selon les chiffres de Wikipédia. L’ ASSE avait été reléguée en Ligue 2 à la suite de l’affaire des faux-passeports, combinée aux matchs perdus en fin d’une saison très particulière.

Les Verts avait terminé à la 19e place. Dans cette histoire de faux documents, Edinho, l’agent d’Alex, Soler, le président délégué de l’ASSE, Alex, Aloiso et Levystky avaient été condamnés à des peines de prison (avec ou sans sursis) et à des amendes. Quant aux sept points, il avait été retiré effectivement, puis finalement annulés après de multiples rebondissements judiciaires.