Barça – PSG : L’enfer attend Ousmane Dembélé à Montjuïc

Le football peut être merveilleux, mais il peut aussi être moment d’enfer. Et c’est précisément ce dernier qui attend Ousmane Dembélé à Montjuïc mardi soir. L’ailier français a quitté le Barça sous les applaudissements et après n’avoir pas fini de démontrer tout son potentiel. Mais aux premières retrouvailles, il n’a pas fait de cadeau à son ancien club en marquant un but pour le PSG, qu’il a célébré. Ce que les Catalans ne sont pas prêts à lui pardonner.

Ousmane Dembélé a célébré son but contre le Barça

Tout le monde se souvient de la façon dont les supporters du Barça ont soutenu Ousmane Dembélé chaque fois qu’il était en difficulté lorsqu’il évoluait encore au club. Aussi après les multiples blessures qu’il a subies et sachant qu’il n’a pas eu autant de chance qu’il l’aurait souhaité depuis le début.

Dembélé s’est senti soigné et aimé à Barcelone, mais il semble que cela appartienne déjà au passé. Mercredi soir, il affrontait le Barça pour la première fois en Ligue des Champions depuis son départ pour le PSG. Avec le club parisien, l’ailier se sent à nouveau aimé. Et c’est pour cela qu’il n’a pas hésité à célébrer son but avec beaucoup de force, ce qui n’a pas suffi pour gagner le match.

Le but du Français a permis au PSG d’égaliser après l’ouverture du score de Raphinha. Et le plus curieux de tout, c’est que si lorsqu’il jouait au Barça il avait l’habitude de marquer, ce but contre les Catalans était son deuxième avec le club francilien et le premier avec sa nouvelle équipe dans la plus haute compétition européenne.

Ousmane Dembélé fait son grand retour à Barcelone

Et force est de constater que cette célébration n’a pas du tout plu aux Espagnols. De nombreux commentaires contre Dembélé ont déjà été lus sur les réseaux sociaux. Tout cela pour une célébration jugée « irrespectueuse » contre son ancien club. Son retour à Barcelone s’annonce comme un enfer en majuscules.

Et s’il est titulaire, ce qu’il sera sûrement, il hué selon le média catalan El Nacional Cat. Mais au-delà de Dembélé, il en faudra plus pour parvenir à intimider le reste des parisiens.