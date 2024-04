PSG : Dans le dur, Mbappé prépare un gros coup contre le Barça

Mbappé et le PSG ont rendez-vous avec l’histoire mardi soir face au Barça, en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Après son match raté à l’aller, le Bondynois sait qu’il sera très attendu.

Kylian Mbappé : un mauvais match et des questions

Les temps ne sont pas trop bons pour Kylian Mbappé ces derniers jours. Depuis l’annonce de son départ du PSG, l’attaquant de 25 ans n’est plus le même et n’a visiblement plus le même statut. Il alterne désormais entre être titulaire et remplaçant, ne disputant plus les 90 minutes d’une rencontre comme par le passé.

Son match du mercredi soir face au FC Barcelone est l’illustration de la mauvaise passe actuelle de Mbappé. L’international français a affiché une performance en deçà de ses standards habituels, pas capable de porter l’attaque du PSG face à une bonne défense barcelonaise.

Sans jamais réussir à tirer une fois au but ce mercredi soir là, Mbappé a suscité des inquiétudes et des interrogations quant à sa capacité à percer une défense dans un match difficile. Même certains observateurs sont allés jusqu’à remettre en cause sa signature au Real Madrid.

L’heure de la rédemption pour Kylian Mbappé ?

Au cœur des critiques et des incertitudes depuis mercredi soir, le champion du monde français est conscient d’une chose. Seule une prestation de haute volée face au Barça mardi soir au Stade de Montjuic pourra lui permettre de retrouver tout l’honneur d’un grand attaquant dû à sa carrière.

Selon RMC Sport, « Kylian Mbappé est conscient qu’il aurait pu apporter plus à l’équipe. L’attaquant aimerait au match retour montrer un meilleur visage ». Ses performances passées contre Barcelone, notamment un triplé mémorable en 2021, montrent qu’il a la capacité de briller dans les grands matchs. Les fans du PSG espèrent certainement une performance de rachat de la part de leur star pour ce match crucial.

Luis Enrique l’avait déjà prédit

Si l’ancien de l’AS Monaco est passé à côté de son match au Parc des Princes, Luis Enrique sait qu’il a des choses à se reprocher. Depuis, il est déjà concentré sur la préparation de son équipe pour le match retour du mardi soir en Catalogne.

L’entraîneur du PSG était convaincu, depuis le tirage au sort, que la décision se ferait en Espagne dans cette double confrontation. Pendant ce temps, au sein du vestiaire, ils sont convaincus de leur capacité à renverser la tendance.