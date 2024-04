Mercato LOSC : Une annonce radicale tombe pour Leny Yoro

L’avenir de Leny Yoro devrait être scellé cet été, alors qu’il est dans le viseur de plusieurs grands clubs. Annoncé proche de rejoindre le Real Madrid, il pourrait avoir un revirement de situation.

Leny Yoro a choisi sa destination

Leny Yoro est le défenseur central du futur dont plusieurs clubs, notamment le PSG et le Real Madrid. Son impact cette saison à Lille a été spectaculaire, à tel point que son nom s’est glissé dans les agendas des grands clubs, d’autant que son contrat se termine en 2025. Mais le Français a déjà clairement indiqué qu’il souhaitait jouer pour le club de Madrid.

C’est sa priorité et il est prêt à attendre l’offre qui pourrait lui parvenir de la capitale espagnole, même si tout a pris ces derniers jours un changement radical qui a surpris tout le monde. C’est ce qu’a annoncé Ramón de Mon, sur la chaîne de Rubén Martín. Et l’arrivée de Leny Yoro pourrait être conditionnée par l’avenir de Nacho.

Nacho, la clé du transfert de Leny Yoro à Madrid ?

Le capitaine merengue n’a pas encore précisé s’il allait renouveler ou si, au contraire, il allait mettre fin à son séjour avec la Casa Blanca. Si l’Espagnol décide de continuer, l’opération du Français pourrait s’arrêter. Même si les deux parties sont disposées à parvenir à un accord pour sa signature, avec Nacho dans l’équipe, tout serait compliqué, notamment parce que, selon Ramón, « ils ne peuvent pas le signer et le transférer ».

Les options de Madrid avec Leny Yoro

Si le capitaine madrilène renouvelle enfin, la signature de Leny Yoro n’aurait pas lieu cet été, même si cela ne veut pas dire qu’elle est totalement exclue, puisqu’ils continueront à se battre pour obtenir son arrivée d’ici 2025, mais avec quelques changements.

Avec Yoro, ils mettront plus d’intensité ou non dans le jeu la saison prochaine. Il n’est pas permis d’acheter un joueur et de le laisser en prêt, et ils n’ont pas exclu la possibilité qu’il joue un an de plus à Lille et se mettent d’accord sur un prix de transfert pour 2025. « Cette possibilité n’est pas exclue et serait conforme au calendrier de renouvellement de Nacho », a-t-il assuré.

Et la possibilité qu’il renouvelle avec le LOSC, déjà d’accord sur un prix de transfert pour 2025, est sur la table. De cette façon, il continuerait à acquérir de l’expérience à Lille et arriverait à Madrid lorsqu’il aura une place plus garantie.