Opération remontada : Le PSG dévoile son groupe pour renverser le Barça

À la veille du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Barça, au Stade olympique Lluis Companys, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique.

PSG : Luis Enrique appelle 23 joueurs pour le voyage à Barcelone

Après sa défaite (2-3) du match aller mercredi passé, le Paris Saint-Germain compte bien renverser la situation pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour le quart de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles, l’entraîneur parisien Luis Enrique peut disposer d’un groupe quasi au complet à l’exception du blessé de longue date, Presnel Kimpembe. Le technicien espagnol a donc retenu un commando de 23 éléments, avec notamment deux retours en défense.

Suspendu lors du match aller au Parc des Princes, Achraf Hakimi signe son retour et postule même pour une place de titulaire demain soir au Stade olympique Lluis Companys. Victime d’un violent coup à la tête lors du match nul contre le Clermont Foot (1-1) il y a une semaine, Nordi Mukiele est lui aussi de retour dans le groupe parisien après avoir effectué des examens supplémentaires avec un neurologue.

Luis Enrique pourra donc compter sur tout son monde pour aller chercher la qualification en demi-finale en terres espagnoles. Avec les retours de Nordi Mukiele et Achraf Hakimi, les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague, appelés en renfort au match aller, sortent du groupe des Rouge et Bleu pour le déplacement à Barcelone.

Le groupe du Paris SG pour affronter le Barça

Gardiens : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs : Beraldo, Danilo, Hakimi, Hernandez, Marquinhos, Mendes, Mukiele, Skriniar

Milieux : Lee, Ruiz, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Asensio, Barcola, Dembélé, Kolo Muani, Ramos, Mbappé.