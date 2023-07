Alexis Sanchez sera-t-il un joueur de l’OM la saison prochaine ? Le doute persiste alors que le club phocéen multiplie les efforts pour sa prolongation.

Mercato OM : Alexis Sanchez toujours indécis sur son avenir à Marseille

Alors que les joueurs de l’Olympique de Marseille ont repris le chemin de l’entraînement en vue de mieux préparer les échéances à venir, Alexis Sanchez est loin des terres phocéennes. L’attaquant chilien est toujours en vacances à Tocopilla, son village natal, et s’éloigne de plus en plus de l’OM. En effet, depuis le 1ᵉʳ juillet, il n’est plus sous contrat avec le club phocéen. Il est désormais libre de signer où il le souhaite.

Malgré les négociations approfondies avec la direction marseillaise, Alexis Sanchez est toujours indécis concernant la suite de sa carrière. Le président de l’OM, Pablo Longoria, insiste en vue de le convaincre de rester. En effet, selon les informations dévoilées par L’Équipe, la direction du club phocéen a formulé une offre de 3 millions d’euros, hors primes, à l’ancien Barcelonais en vue de prolonger son contrat. Sauf que jusqu’ici, le natif de Tocopilla fait durer le suspense. Il n’a toujours pas donné suite à l’offre marseillaise alors que l’OM doit avancer sur son mercato estival.

Ce silence d’Alexis Sanchez n'incite vraiment pas à l'optimisme quant à la prolongation de son contrat. Car si un joueur voulait rester, il n’attendrait pas aussi longtemps avant de se prononcer. Tout indique que le Chilien n’a clairement pas l’intention de poursuivre sa carrière à l’OM. Il attendrait juste une meilleure offre pour choisir sa future destination. Galatarasay et Grêmio s’activent déjà en coulisse pour arracher sa signature.

L’OM fonce sur un prodige chilien pour le remplacer

L’Arabie saoudite préparait aussi une offre de 10 millions d’euros en vue de boucler son transfert. Les négociations auraient même déjà débuté entre les deux parties. Le départ d’Alexis Sanchez, s’il venait à se confirmer, serait un véritable coup dur pour Marseille qui serait alors contraint de reconstruire son attaque cet été. D’ailleurs, pendant que l’ancien attaquant se rapproche d’un départ, il semble que les dirigeants de l’OM aient déjà ciblé son potentiel remplaçant.

Si le nom d’Alexander Sorloth du RB Leipzig a circulé ces derniers temps, c’est finalement du côté du Chili que les dirigeants marseillais pourraient boucler une belle affaire. Comme l'indique le média chilien Pura Noticia, l’OM a jeté son dévolu sur Dario Osorio, qui enchaîne de belles prestations avec la formation du Club Universidad de Chile. Ses performances auraient alors rapidement attiré l’attention des recruteurs marseillais qui envisageraient de le recruter à une année de la fin de son contrat.

L’OM serait donc fortement intéressé par Dario Osorio, dont le profil se rapproche des exigences de Marcelino. Selon la source, les dirigeants phocéens seraient prêts à formuler une offre de 7 millions d’euros pour boucler son transfert. Cette offre ne laisse pas insensible les dirigeants du Club Universidad de Chile. Le jeune attaquant polyvalent pourrait succéder à son compatriote expérimenté à Marseille. Toutefois, d’autres formations européennes, telles que Wolverhampton, West Ham, l'Ajax, Leicester, la Lazio Rome et le Milan AC sont également sur ses traces. Autant dire que si l’OM veut s’attacher les services du prodige chilien, il faudra s'attendre à une forte concurrence.