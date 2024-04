Gros désaccord au FC Nantes, Christian Gourcuff pointé du doigt

Passé à Nantes il y a trois un peu plus de trois ans, Christian Gourcuff est accusé par un technicien du club d’avoir voulu piétiner l’ADN des Canaris.

L’échec de Christian Gourcuff à Nantes en chiffres

Waldemar Kita avait porté son choix sur Christian Gourcuff pour remplacer Vahid Halilhodzic au FC Nantes, à l’été 2019. Il était finalement resté sur le banc de touche des Canaris, du 8 août 2019 au 8 décembre 2020, soit 16 mois précisément. Sa première saison en Loire-Atlantique avait été tronquée, en raison de la covid. Le championnat avait été arrêté après 28 journées, et le FCN avait fini à la 13e place.

L’exercice suivant (2020-2021), Christian Gourcuff n’est pas allé au bout. Il a été limogé avant la mi-saison, après seulement 13 journées de championnat. Avec 6 défaites, 4 nuls et seulement 3 victoires, le FC Nantes était alors 14e avec 13 petits points. Il avait donc été viré pour insuffisance de résultats. Par ailleurs, le bilan complet du technicien de 69 ans est de 21 défaites, 8 nuls et 16 victoires.

Ziani accuse Gourcuff d’avoir voulu changer la culture nantaise

Trois ans après son départ de Nantes, Christian Gourcuff est pointé du doigt par Stéphane Ziani. Pas pour ses mauvais résultats à la tête de l’équipe professionnelle, mais plutôt pour son projet pour le centre de formation. Selon le coach de la réserve des Canaris, l’ex-entraineur des pros a tenté d’imposer un système, qui viole l’ADN du club. Et cela a suscité un gros désaccord entre eux.

« Là où nos points de désaccords ont été, c’est sur ce fameux 4-4-2 qui était figé. Il marquait son projet sur le fait d’une organisation. Alors que pour nous, ce n’était pas la culture du FC Nantes de s’enterrer et de s’arrêter à une organisation », a raconté Stéphane Ziani, dans Tribune Nantaise.

Stéphane Ziani, garant de l’héritage de Suaudeaux

Un changement jugé inapproprié, que ce dernier a ensuite dénoncé. « On s’est vite rendu compte qu’il voulait faire un copier-coller de tout ce qu’il avait fait auparavant sans rentrer avec l’ADN du FC Nantes. Et nous, on reste des garants. Je n’avais pas envie de piétiner tout ce qu’avaient fait nos prédécesseurs comme Coco Suaudeaux », a expliqué l’entraineur des jeunes nantais.

Stéphane Ziani a également reproché à Christian Gourcuff de « viser exclusivement les jeunes » promus dans l’équipe pro, pour justifier, quelquefois, ses contre-performances en Ligue 1.