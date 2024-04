Découvrez le groupe complet du FC Barcelone pour écraser le PSG !

À quelques heures du quart de finale retour de Ligue des Champions au Stade Montjuïc contre le PSG, le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs retenus par Xavi Hernandez.

Le FC Barcelone avec 4 absents de taille face au PSG

Vainqueur surprise du match aller au Parc des Princes (3-1), le FC Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain avec beaucoup de sérénité et de confiance, ce mardi soir, sur la pelouse du stade olympique Lluis Companys, en quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Pour autant, Xavi Hernandez ne pourra pas compter sur tout son monde pour ce second choc contre les Rouge et Bleu. En effet, Andreas Christensen et Sergi Roberto, présents au match aller sont suspendus. Et sans surprise, Gavi et Alejandro Baldé, blessés de longue date, sont également absents pour affronter les hommes de Luis Enrique.

Pour contre, Xavi pourra compter sur ses hommes de confiance pour tenter de passer l’obstacle parisien afin d’atteindre la demi-finale de la Coupe aux grandes oreilles. Auteur d’un doublé au Parc des Princes, Raphinha est bien là pour le duel de ce soir. Tout comme Pedri, Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Frenkie de Jong.

Le groupe retenu pour affronter le Paris SG

Gardiens : Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga

Défenseurs : Joao Cancelo, Araujo, Martinez, Marcos Alonso, Kounde, Cubarsi, Fort

Milieux : Pedri, Romeu, De Jong, Gundogan, Casado, Fermin

Attaquants : Lewandowski, Raphinha, Ferran, Joao Félix, Vitor Roque, Lamine Yamal, Marc Guiu.