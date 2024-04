Le suspense monte : le Barça lance un appel solennel face au PSG

À deux heures du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG, le suspense monte. Le club catalan a lancé un appel solennel pour ce choc.

Le vice-président du Barça appelle à l’union face au PSG

Le FC Barcelone compte bien profiter de son avantage du match aller au Parc des Princes pour valider son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ce mardi soir au Stade olympique Lluis-Companys. Vainqueur à l’aller (3-2), l’équipe espagnole croit énormément en ses chances pour ce quart de finale retour de cette compétition.

Et alors que Luis Enrique et ses hommes affichent une confiance déconcertante pour renverser la situation à Montjuïc ce soir, les dirigeants des Blaugranas appellent à l’union autour de la bande à Xavi Hernandez. À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre, le vice-président du Barça a ainsi profité du micro de Mundo Deportivo pour sonner la mobilisation du peuple catalan.

« Si l’équipe et tous les supporters donnent le meilleur d’eux-mêmes, comme nous le ferons, j’en suis sûr, je suis très positif », a lancé Rafa Yuste alors même que la tension monte déjà entre les supporters des deux équipes.

Ça chauffe déjà dans les rues de Barcelone

Après une défaite décevante au Parc des Princes il y a une semaine, le Paris Saint-Germain n’a pas d’autre choix que de battre le FC Barcelone ce soir pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour y arriver, le club de la capitale peut compter sur ses supporters qui ont fait le déplacement en grand nombre.

En effet, ils sont environ 3000 irréductibles des Rouge et Bleu qui ont fait le déplacement depuis Paris pour pousser Kylian Mbappé et ses partenaires face au Barça. Et en attendant le coup d’envoi du choc tant attendu, les supporters blaugranas et Parisiens ont donné le ton dans les rues de Barcelone.

Ce sont les Culés qui ont donné le ton dans les travées du parc de Montjuic, près de l’enceinte qui abrite la rencontre. Ne comptant pas se laisser dominer, même en minorité numérique, les Ultras du PSG ont riposté par des chants et des tambours à la Plaça Espanya avant de se diriger tous ensemble vers le stade Montjuic.