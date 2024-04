L’OM va boucler une recrue pour cet été, annonce imminente !

Alors que l’OM prépare déjà la nouvelle saison avec des renforts attendus, tout devrait commencer par se concrétiser dans les prochaines semaines. Une première signature est proche d’être bouclée.

Mercato OM : Le poste de gardien de but, une priorité pour la saison prochaine

Si Pau Lopez est loin de faire l’unanimité dans les buts de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a déjà pris les devants et anticipe sur la saison prochaine. Le club, malgré sa situation en Ligue 1, n’a pas renoncé à son objectif de se qualifier pour une compétition européenne, même si la Ligue des Champions paraît de moins en moins à leur portée.

En cas de qualification, Pablo Longoria sait qu’il faudra une meilleure assurance dans les buts. En ce sens, les rumeurs font état d’un intérêt de l’OM pour Guillaume Restes de Toulouse FC et Illan Meslier de Leeds, selon La Minute OM et La Tribune Olympienne.

Le premier, âgé de 19 ans, devrait coûter un minimum de 15 millions d’euros aux Phocéens alors que d’autres pistes sont annoncées en Angleterre. Dans le même temps, la direction marseillaise s’assure de sécuriser ses jeunes talents du club dont Simon Ngapandouetnbu, décrit comme grand talent du club.

L’OM va prolonger Simon Ngapandouetnbu

Du haut de ses 21 ans, le gardien de but camerounais n’a toujours pas encore eu la chance de performer dans le groupe professionnel marseillais. Simon Ngapandouetnbu fait notamment face à la concurrence de Pau Lopez, gardien de but numéro 1, et Ruben Blanco, son remplaçant, alors que lui n’est que numéro 3 dans la hiérarchie.

Malgré ce statut, le natif de Foumban, au Cameroun, ne devrait pas quitter le club à la fin de son contrat cet été. Selon les informations de La Provence, Ngapandouetnbu va signer un nouveau contrat. Il devrait prolonger son bail de deux ans supplémentaires, avec une année en option.

Cet été, il pourrait bénéficier d’un prêt pour acquérir l’expérience nécessaire à son développement. Récemment opéré, le jeune gardien se remet d’une lésion au ménisque du genou droit.