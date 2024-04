Il annonce son départ de l’OM avant d’affronter Benfica

L’OM retrouve le Benfica Lisbonne jeudi soir pour le match retour des quarts de finale de Ligue Europa. A la veille de ce match important, un homme clé du club annonce son départ de la cité phocéenne.

OM, c’est maintenant où jamais

Depuis une finale de Ligue Europa perdue en 2018 face à l’Atletico Madrid, l’OM n’a jamais été aussi proche de retrouver à nouveau la dernière marche menant à un sacre européen. Les Marseillais reçoivent le Benfica Lisbonne jeudi pour tenter de refaire leur retard en quart de finale retour de Ligue Europa pour une place en demi-finales.

Les hommes de Jean-Louis Gasset ont perdu la manche aller 2-1 mais gardent des chances de qualification grâce à cet unique but de l’homme fort de la C3, Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM va devoir encore compter sur le Gabonais pour renverser son adversaire afin de s’offrir une soirée magique au Stade Vélodrome. C’est dans ce contexte que le guide du navire annonce son départ au terme de son contrat.

Jean-Louis Gasset, la tête bien ailleurs

Il est venu prendre la tête d’une équipe au bord de l’implosion et en crise de résultats pour lui redonner tout son éclat. Jean-Louis Gasset a été nommé jusqu’à la fin de la saison en remplacement de Gennaro Gattuso. Si ses débuts ont fait rêver toute la Canebière au point de faire renaître l’espoir d’un retour en Ligue des Champions, tout s’est écroulé en quelques matchs.

L’OM n’a plus gagné de match maintenant depuis cinq sorties, une mauvaise série qui égale la série d’invincibilité pourtant établie sur la même durée. Depuis la défaite 3-1 à Villarreal, la bande à Chancel Mbemba n’a plus connu le goût de la victoire et tentera de se remettre sur de bons rails jeudi soir. Une qualification face aux Aigles lisboètes ne ferait que relancer cette équipe en cette fin de saison, Gasset semble déjà avoir la tête ailleurs.

Pendant que Pablo Longoria réfléchit à sa succession pour la saison prochaine, l’homme de 70 ans confie ne pas penser à demain. « Ça ne m’a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaître, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j’en ai envie », a réagi Jean-Louis Gasset dans une interview au journal La Provence.