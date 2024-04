OM – Benfica : Cet héros inattendu d’une soirée de folie au Vélodrome

....

Le Stade du Vélodrome a vécu une soirée de bonheur jeudi soir avec la qualification de l’OM en demi-finales de la Ligue Europa. Un joueur s’est illustré comme le héros d’un peuple marseillais euphorique.

Le Vélodrome retourne à l’OM sa magie

Alors qu’au Vélodrome il semblait que « l’effet Gasset » s’était estompé, Marseille s’est relevé, grâce à une prestation sensationnelle de Pau López, pour revenir en demi-finale de la Ligue Europa six ans plus tard. Le club de Ligue 1 a enchaîné cinq défaites consécutives et a dû surmonter le 2-1 du match aller contre Benfica pour rêver de sauver une saison, jusqu’à présent, extrêmement décevante.

Avec un but de Moumbagna à 10 minutes de la fin du match (1-0), ils ont forcé la prolongation pour égaler le 2-1 du match aller. Aux tirs au but, le gardien de but espagnol a arrêté le penalty d’António Silva. Luis Henrique a transformé le penalty décisif pour finir de briser la résistance d’un Benfica qui dit au revoir à l’Europe. L’Atalanta attend déjà les Marseillais en demi-finale.

Pau López, le héros d’une soirée de merveille

L’OM, qui avait maîtrisé Benfica pendant une grande partie du match, a donné le ballon à l’équipe de Roger Schmidt qui tentait de contre-attaquer, sachant que les Portugais ne voulaient pas aller à l’épreuve des tirs au but au Vélodrome. Cependant, les hommes de Gasset ont serré les rangs et ont réussi à conduire le match jusqu’aux tirs au but.

À ce moment précis, le « spectacle » de Pau Lopez a commencé. Benfica, qui avait gagné le tirage au sort, a choisi de tirer le premier… mais Ángel Di María a frappé le ballon contre le poteau. Joaquin Correa, Kondogbia et Balerdi ont fait leur travail en convertissant leurs penaltys respectifs et, dans le quatrième tir de Benfica, Pau a de nouveau stoppé le tir d’António Silva et a mis le Vélodrome en extase.

Luis Henrique, entré en jeu en seconde période, a transformé le penalty décisif, faisant du bien à ses coéquipiers pour guider Marseille, avec Pau Lopez, vers les demi-finales de la Ligue Europa. Une étape de la compétition à laquelle ils n’ont plus mis les pieds depuis 2018. Pau Lopez, dont l’avenir était mis en doute, vient ainsi de gagner des points sans doute aux yeux de Pablo Longoria.