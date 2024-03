OM : Après Moumbagna, une autre recrue sous le feu des critiques

Si Faris Moumbagna réalise des débuts mitigé à l’OM il n’est pas la seule recrue estivale du club vivement critiqué ces dernières semaines pour son faible rendement.

OM : La tension est montée d’un cran entre Faris Moumbagna et Daniel Riolo

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver, Faris Moumbagna a été la cible de critiques acerbes de la part de certains consultants de RMC Sport, notamment Jean-Michel Larqué et Daniel Riolo. Face à ces attaques, le joueur de l’OM a d’abord répondu sur le terrain en marquant deux buts sous le maillot phocéen, mais il a également choisi de riposter via les réseaux sociaux.

L’incident a pris une tournure plus sérieuse lorsque Faris Moumbagna, en réponse aux critiques de Daniel Riolo, a publié dans une story Instagram un morceau de Booba et SDM injuriant l’entourage du consultant de RMC Sport. Cette réponse n’a pas été du goût du journaliste, qui a exigé des excuses publiques de la part de l’attaquant camerounais. Depuis lors, Daniel Riolo n’a pas ménagé ses critiques envers Moumbagna, notamment lors des performances mitigées du joueur ces dernières semaines avec l’OM.

Daniel Riolo s’en prend aussi à Jean Onana

Mais Faris Moumbagna n’est pas le seul à être dans le viseur de Daniel Riolo. Jean Onana, une autre recrue hivernale de l’OM arrivée en provenance du Besiktas sous forme de prêt avec option d’achat, a également été la cible des critiques du journaliste. Lors d’une intervention sur RMC Sport, Riolo s’est exprimé sans ménagement concernant le milieu de terrain, en remettant en question son importance dans l’équipe marseillaise.

« Jean Onana ? Il est à l’OM lui ? Mais non, mais on ne l’a pas vu, c’est pas des joueurs importants ça », a déclaré Daniel Riolo, pointant du doigt l’absence d’impact de Jean Onana dans le groupe de Jean Louis Gasset. Ces commentaires soulignent en tout cas la pression et les attentes qui pèsent sur les nouvelles recrues de l’OM. Il reste à voir comment Moumbagna et Onana réagiront à ces critiques et s’ils parviendront à s’imposer davantage à Marseille d’ici la fin de la saison.