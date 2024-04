Révélation-choc : Un transfert explosif imminent au FC Nantes !

Regonflé à bloc par le retour d’Antoine Kombouaré, le FC Nantes travaille également sur l’effectif pour la saison prochaine. Une transaction serait ainsi sur le point d’être bouclée.

FC Nantes : Un joueur prêté a convaincu Kombouaré

Relancé par Antoine Kombouaré pour l’opération maintien, Matthis Abline n’en finit plus de surprendre à Nantes. À tel point que la direction du club envisagerait de lever l’option d’achat de l’attaquant prêté par le Stade Rennais. D’après Ouest-France, l’avant-centre de 21 ans pourrait poursuivre son aventure avec le club de Loire-Atlantique après sa première saison en jaune.

Impressionné par le profil de l’ancien joueur d’Auxerre et Le Havre en Ligue 2, Kombouaré aurait lâché en interne : « ce garçon est bourré de talent, avec des qualités énormes. » Après avoir redonné espoir au FCN pour son maintien dans l’élite, le technicien kanak aimerait volontiers garder Matthis Abline pour la saison prochaine. Et cela tombe bien puisque Waldemar Kita serait prêt à faire ce qu’il faut pour conserver définitivement le natif d’Angers.

Officialisation proche pour Matthis Abline ?

En vertu d’un accord entre les deux clubs, Matthis Abline n’a pas pris part du choc entre les Canaris et les Rouge et Noir ce samedi soir. Titularisé seulement pour sixième fois de la saison à Nice, lors de la première d’Antoine Kombouaré le 31 mars dernier, l’international espoir français brille. Les dirigeants nantais auraient donc pris la résolution de lever son option d’achat fixée à 6 millions d’euros.

Toutefois, le club breton pourrait contrer cette option et récupérer son joueur en versant 2 millions d’euros d’indemnités. D’après Ouest-France, un transfert devrait donc être discuté, et peut-être même bouclé, ce week-end, en marge de la rencontre entre le FC Nantes et le Stade Rennais. Affaire à suivre…